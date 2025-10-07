Стартап из Токио предлагает "скрининг призраков" на дому за $1000 — спрос есть, потому что проверенное жилье сдают на 10-20% дороже

Среди арендодателей Японии завирусился тренд: проверка жилья на наличие паранормальных явлений. Услуга стоит от $1000 за день работы, но компенсировать их можно последующей арендой, которая «для дома без привидений» будет дороже.

В 2022 году агент по недвижимости Казутоши Кодама основал Kachimode — токийский стартап, специализирующийся на проверке «домов с привидениями». Его специалисты используют специальное оборудование, чтобы выявить аномалии в помещениях, где кто-то умер.

Звучит странно, но не для японских традиций. Здесь считают, что плохие эмоции умершего могут задерживаться в доме или даже приносить несчастья. Собственно, это закреплено и на законодательном уровне — от продавцов недвижимости требуют раскрывать, происходили ли в домах какие-то трагедии.

Очевидно, что спрос на такие дома существенно меньше, как и стоимость, которая «при наличии призрака» может упасть на 10-20%. Вот тут и появляется со своими услугами компания Казутоши.

Согласно информации на вебсайте Kachimode, на сентябрь 2025 года стартап проверил 196 объектов недвижимости. В интервью японскому СМИ Toyo Keizai Казутоши рассказал, что его команда обычно проводит несколько дней в помещении, используя «научные методы» для проверки на наличие аномалий с видео- и аудиорегистраторами, измерителями электромагнитного поля и тепловизионными камерами, а также контролем температуры, влажности, давления воздуха и уровня шума.

После проверки специалисты выдают сертификат, подтверждающий, что в доме «паранормальных явлений не обнаружено». В прошлом году стоимость услуги достигала 50 000 иен ($340), а сейчас выросла до 80 000 или 150 000 ($1000) в день.

Стоит отметить, что компания Казутоши далеко не новатор в «скрининге призраков». Некоторые японские домовладельцы приглашают буддийских монахов и синтоистских священников для проведения экзорцизма (к примеру, токийский храм Тэнко-дзи берет до $1000 за подобные обряды), или же нанимают профессиональных «уборщиков домов с привидениями», которые временно живут в квартире и рассеивают негативную энергию.

Источник: SCMP