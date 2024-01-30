Новости Авто 30.01.2024 в 17:09 comment views icon

Stellantis добавит ChatGPT к автомобилям Peugeot «для разговоров с водителем», по примеру VW и Mercedes

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Юрій Орос

Автор новин

Stellantis добавит ChatGPT к автомобилям Peugeot «для разговоров с водителем», по примеру VW и Mercedes

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Концерн Stellantis планирует использовать ChatGPT в автомобилях Peugeot для совершенствования голосового ассистента, присоединившись к конкурентам, как Volkswagen и Mercedes-Benz.

VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто

Мы внедрим ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель e-3008, и небольшие коммерческие автомобили.

— Жером Мишерон, директор по продуктовому плану Peugeot.

Peugeot запустит пилотную версию сервиса ChatGPT, который сможет подключаться к системе управления автомобилем и отвечать на многие общие или связанные с навигацией вопросы, в пяти странах — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Планируется, что сервис станет стандартным оборудованием уже в этом году.

В прошлом году Mercedes-Benz, начал испытания в США, дав водителям возможность использовать ChatGPT, заявив, что это должно помочь получать более естественные ответы и справляться с запросами: от деталей пункта назначения и заканчивая предложениями по ужину, передает Reuters.

Volkswagen заявил ранее в этом месяце, что к середине года его голосовой ассистент будет интегрирован с ChatGPT для облегчения интерактивного диалога с водителями. Peugeot также заявила, что введет новую восьмилетнюю гарантию на e-3008, по сравнению с нынешней двухлетней гарантией на традиционные автомобили, в попытке поощрить водителей переходить на электромобили.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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