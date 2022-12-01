Stellantis перезапускает Lancia как бренд для производства электромобилей и демонстрирует футуристический дизайн авто

Итальянский автомобильный бренд Lancia переживает новый ренессанс, который связан с переходом на электрическую тягу. Во время мероприятия Design Day дочерняя компания Stellantis анонсировала десятилетнюю стратегию, согласно которой в период с 2024 по 2028 год будут представлены три сделанных на заказ электромобиля Lancia. Хотя Lancia не поделилась сведениями о своих будущих электромобилях, она представила интересную автомобильную скульптуру с радикальным футуристическим дизайном, который можно будет увидеть во всех трёх будущих моделях.

Lancia была основана в Турине, Италия, в 1906 году как Lancia & C. Fabbrica Automobili Винченцо Ланча и Клаудио Фоголином. На протяжении 60 лет компания создавала свои автомобили с ДВС, полные инноваций. В том числе она создала первый серийный двигатель V6. В 1969 году Fiat приобрела Lancia, в 70-х и 80-х годах эта марка продолжила выпускать автомобили и нашла успешную нишу в раллийных гонках.

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После череды ребрендингов и объединений Lancia оказалась во владении корпорации Stellantis, образованной в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA.

С тех пор ничего не было слышно о планах Stellantis в отношении Lancia. И лишь теперь, в рамках своей стратегии электрификации Dare Forward 2030, Stellantis дала Lancia новую жизнь как бренду, ориентированному на электромобили.

Флагманский электромобиль Lancia не появится на рынке в ближайшие годы. Пока что компания лишь поделилась новым логотипом и некоторыми уникальными элементами дизайна, которые планируется использовать при создании грядущих электромобилей.

Lancia называет эту скульптуру Pu+Ra Zero — трехмерным «манифестом», заключающим в себе «чистый» и «радикальный» язык дизайна трех электромобилей, которые компания намерена выпускать каждые два года, начиная с 2024 года. Первой моделью станет полностью переработанная электрическая версия модели Ypsilon, за которой последует Delta EV.

Источник: electrek