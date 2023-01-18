Stereo by Mono: Monobank запустил бета-версию финансового приложения в Польше, с бесплатными переводами в Украину и регистрацией через «Дію»

Около 3 миллионов украинцев находятся в Польше, поэтому именно на эту аудиторию в первую очередь будет рассчитан финансовый проект от monobank под названием «stereo by mono».

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Сообщается, что в приложении будет доступна прямая оплата на различные сервисы в Польше и Украине (мобильная связь, парковка и т.д.), а также бесплатные переводы в Украину.

“Переводы из Польши в Украину – это один из самых больших каналов поступления валюты в украинскую экономику. Мы хотим дать украинцам удобный и бесплатный инструмент для переводов в Украину”, – говорят в monobank.

В приложении будет доступен украинский язык, а также обеспечена связь со службой поддержки, которая будет работать круглосуточно.

В настоящее время запущена бета-версия проекта, доступ к которой можно получить по приглашениям. Заявку можно отправить здесь.

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Зарегистрироваться в приложении можно дистанционно через Дію. Для регистрации требуется PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Мобильный банк monobank в январе 2017 года основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Сейчас у необанка 6,5 млн клиентов.

Ранее Сергей Тигипко, владелец Универсалбанка (на лицензии которого работает monobank) заявлял, что monobank стоит более $1 млрд, а годовая прибыль от проекта превышает $300 млн. Также именно он первым анонсировал запуск проекта в Польше — еще в ноябре 2022-го года.