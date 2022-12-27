monobank утроил кэшбек для ФОП при расчете картой — до конца зимы

Во время полномасштабного российского вторжения украинский бизнес понёс существенные потери и ощутил немалое давление. Из-за ракетных и артиллерийских обстрелов многие предприятия были физически уничтожены, многие работники стали в ряды ВСУ и терробороны или уехали из Украины. Чтобы поддержать своих клиентов-предпринимателей, monobank запустил акцию для них.

«Мы очень хотим поддержать наших клиентов-предпринимателей и уверены, что именно на предпринимателях держится экономика нашей страны», — отметил соучредитель monobank Олег Гороховский.

В течение всей зимы ФОП могут рассчитываться своими предпринимательскими карточками и получать втрое увеличенный процент кэшбека. К примеру, если обычная ставка кэшбека в определённой категории составляет 1% при расчёте собственными средствами и 0,75% при расчёте кредитными средствами, то при оплате картой ФОП кэшбек увеличивается до 3% от суммы оплаты.

Те, кто получают не кэшбек, а мили, не могут рассчитывать на утроение миль. Но количество начисляемых миль тоже увеличивается при расчёте картой ФОП (15 миль за 1000 грн расходов для владельцев платиновых карт и 20 миль за 1000 грн расходов для владельцев железных карт).

Как сообщает Олег Гороховский, в ноябре 2022 года на счета ФОП в monobank поступило около 12 млрд грн. 78% этих средств было переведено на личные карты предпринимателей. Сейчас в monobank открыты счета для более 190’000 ФОП. Из них активно используется около 60% счетов.

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Таким образом, до конца зимы предприниматели могут не перечислять средства со счёта ФОП на личные счета, а рассчитываться сразу картой ФОП и получать увеличенный кэшбек.

Следует отметить, что ранее существовал запрет на использование средств со счёта ФОП на личные нужды. Однако позже эта норма была отменена. Налоговая служба также подтвердила, что физические лица-предприниматели могут использовать средства с предпринимательского счёта для собственных нужд, но только после уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.