Стрелявший в Трампа пользовался телефоном Samsung — ФБР «хакнуло» его за 40 минут

ФБР получило доступ к новейшей технологии для разблокировки телефона мужчины, которого идентифицировали как нападавшего на бывшего президента США Дональда Трампа.

Агенты ФБР обратились непосредственно к компании Cellebrite, основанной в Израиле, которая разрабатывает технологии цифровой разведки для федеральных агентств США. Это произошло в воскресенье утром, когда следователи не смогли получить доступ к телефону подозреваемого. Целью было извлечение данных из устройства для выяснения мотивов нападения на митинге 13 июля в Бетел-Парке, штат Пенсильвания, где Трамп получил ранение уха. Власти идентифицировали погибшего нападавшего как Томаса Мэтью Крукса.

У местного отделение ФБР в Питтсбурге была лицензия на программное обеспечение Cellebrite, которое позволяет правоохранителям идентифицировать или обходить пароли телефонов. Однако оно не сработало с устройством Крукса, который владел более новой моделью Samsung на операционной системе Android. Агенты связались с федеральной командой Cellebrite, которая сотрудничает с правоохранительными органами и правительственными учреждениями.

В течение нескольких часов Cellebrite передала ФБР в Квантико, штат Вирджиния, дополнительную техническую поддержку и новое программное обеспечение, которое еще находилось на стадии разработки. После получения обновления ПО Cellebrite, разблокировка телефона заняла 40 минут, как сообщает Washington Post.

Cellebrite, компания, которая котируется на фондовой бирже Nasdaq, заявляет, что около пятой части ее работы в государственном секторе приходится на федеральных клиентов. За первый квартал 2024 года компания сообщила о годовом регулярном доходе в размере $89,6 млн и заявляет, что работала над более чем 5 миллионами дел. Cellebrite стремится расширить свой бизнес с федеральными клиентами США.

Компания неоднократно защищалась от критики со стороны защитников приватности, которые утверждали, что использование такой технологии является неэтичным хакерством и использовалось иностранными правительствами против активистов.

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. Оновитіть HR-стратегію, оптимізуйте HR-процеси та прокачайте бренд роботодавця.Досвід та особистий фідбек від експертів HR-сфери.Курс схвалено HRCI, містить 80% практики. Детальніше про навчання

В 2021 году Cellebrite сообщила федеральным регуляторам, что прекратила деятельность в определенных регионах, включая Китай и Гонконг, из-за беспокойства, высказанного правозащитниками. Компания утверждает, что ее программное обеспечение используется для разблокировки изъятых телефонов только в законно санкционированных случаях и никогда для слежки.

Источник: Bloomberg

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.