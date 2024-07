Илон Маск хочет создать броню «Железного человека» после покушения на Трампа

Неудачное покушение на Дональда Трампа заставило многих задуматься о безопасности. Илон Маск, которого часто сравнивают с «Железным человеком» Тони Старком, решил создать его борьбу.

Маск рассказал о желании создать «летучую металлическую броню» в ответ на беспокойство пользователей X Twitter о его безопасности после инцидента с Трампом.

Ян Майлз Чеонг, друг Маска, также просил его «утроить» защиту.

Dangerous times ahead.

Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas.

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024