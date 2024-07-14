Илон Маск хочет создать броню «Железного человека» после покушения на Трампа

Неудачное покушение на Дональда Трампа заставило многих задуматься о безопасности. Илон Маск, которого часто сравнивают с «Железным человеком» Тони Старком, решил создать его борьбу.

Маск рассказал о желании создать «летучую металлическую броню» в ответ на беспокойство пользователей X Twitter о его безопасности после инцидента с Трампом.

Maybe it’s time to build that flying metal suit of armor — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

«Вам также лучше усилить свою безопасность @elonmusk», — написал пользователь X Whole Mars Catalog. «Возможно, пришло время создать эту летучую металлическую броню», — ответил Маск.

Ян Майлз Чеонг, друг Маска, также просил его «утроить» защиту.

Dangerous times ahead. Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

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«Если они могут прийти за Трампом, они также придут за вами». «Впереди опасные времена. Два человека (в разных случаях) уже пытались убить меня за последние 8 месяцев. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — ответил Маск.

Также Илон Маск после стрельбы «полностью поддержал» Дональда Трампа как кандидата в президенты от республиканской партии.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление».

После стрельбы Маск намекал, что стрельба произошла из-за некомпетентности Секретной службы и обвинил главу Секретной службы Кимберли Читл в инциденте.

Extreme incompetence or it was deliberate. Either way, the SS leadership must resign. https://t.co/0vYGrj6yuH — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

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«Чрезвычайная некомпетентность или это было преднамеренно. В любом случае, руководство СС должно уйти в отставку», — написал Маск.

Илон Маск также пожертвовал неразглашаемую сумму денег America PAC, политическому комитету, который работает над избранием Дональда Трампа президентом. Ранее миллиардер писал на X, что не планирует делать пожертвования какому-либо кандидату.

Источники: Business Insider, Bloomberg

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