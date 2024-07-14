Новости WTF 14.07.2024 в 23:46 comment views icon

Илон Маск хочет создать броню «Железного человека» после покушения на Трампа

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Илон Маск хочет создать броню «Железного человека» после покушения на Трампа

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Неудачное покушение на Дональда Трампа заставило многих задуматься о безопасности. Илон Маск, которого часто сравнивают с «Железным человеком» Тони Старком, решил создать его борьбу.

Маск рассказал о желании создать «летучую металлическую броню» в ответ на беспокойство пользователей X Twitter о его безопасности после инцидента с Трампом.

«Вам также лучше усилить свою безопасность @elonmusk», — написал пользователь X Whole Mars Catalog.

«Возможно, пришло время создать эту летучую металлическую броню», — ответил Маск.

Ян Майлз Чеонг, друг Маска, также просил его «утроить» защиту.

Курс Розмовної англійської від Englishdom.
Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе.
Приєднатися

«Если они могут прийти за Трампом, они также придут за вами».

«Впереди опасные времена. Два человека (в разных случаях) уже пытались убить меня за последние 8 месяцев. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — ответил Маск.

Также Илон Маск после стрельбы «полностью поддержал» Дональда Трампа как кандидата в президенты от республиканской партии.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление».

После стрельбы Маск намекал, что стрельба произошла из-за некомпетентности Секретной службы и обвинил главу Секретной службы Кимберли Читл в инциденте.

Курс Розмовної англійської від Englishdom.
Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе.
Приєднатися

«Чрезвычайная некомпетентность или это было преднамеренно. В любом случае, руководство СС должно уйти в отставку», — написал Маск.

Илон Маск также пожертвовал неразглашаемую сумму денег America PAC, политическому комитету, который работает над избранием Дональда Трампа президентом. Ранее миллиардер писал на X, что не планирует делать пожертвования какому-либо кандидату.

«Черный список» Илона Маска — с кем враждовал миллиардер в 2024 году

Источники: Business Insider, Bloomberg

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить