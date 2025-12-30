Стресс из-за нехватки денег вредит сердцу человека больше, чем болезни

Нехватка денег может бить по сердцу сильнее, чем многие болезни: риск смерти возрастает на 60%. Такие переживания опаснее, чем вред от сахара и холестерина, выяснили ученые.

У в клинике Майо исследователи проанализировали 300 тысяч ЭКГ, сделанных между 2018 и 2023 годами. Алгоритм на основе ИИ определял «возраст сердца» — то есть, насколько оно изношено, и этот показатель не всегда совпадает с возрастом в паспорте. Чем старше один из самых главных органов с точки зрения электрофизиологии, тем больше риск болезней и смерти.

На основе кардиологических данных выделили девять социальных факторов, которые «давят» на человека. Среди них упомянули жилищные условия, доступ к еде, транспорт, образование и уровень стресса. Оказалось, что сердцу наносит больше всего вреда переживания из-за финансов. Такой тип стресса опередил даже классические причины сердечных проблем, такие как плохое питание.

За два года наблюдений выяснилось: люди с финансовыми трудностями имели на 60% больший риск смерти, даже если учитывать другие болезни. Для сравнения, перенесенный сердечный приступ в этом же анализе был связан лишь с 10% ростом смертности. Нестабильное жилье увеличивало риск на 18%, а нехватка еды стала вторым самым опасным фактором после денег.

Модель ИИ обучали на более 775 тысячах ЭКГ, чтобы выявить тонкие электрические изменения, связанные с долговременными повреждениями сердца. Среди чисто медицинских диагнозов наибольшее влияние имели высокое давление, диабет и сердечная недостаточность. В то же время в целом социальные условия объясняли старение сердца лучше, чем питание или история болезней.

Исследователи заметили разницу между участниками: у темнокожих людей сердце старело быстрее, чем у белых, даже с учётом болезней. Это показывает, что социальное и расовое неравенство прямо влияет на организм.

«Если мы хотим, чтобы люди жили дольше, счастливее и здоровее, то да: диета, физические упражнения и все остальное играют свою роль», — объясняют авторы исследования.

В предыдущем исследовании выяснилось, чтоинтенсивные физические упражнения на самом деле не ухудшают состояние сердца из-за значительных нагрузок. Поэтому один из ключей хорошего чувства это активность, которая тесно связана с увеличением продолжительности жизни.

Источник: Vice