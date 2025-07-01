Ученые нашли «выключатель холестерина» — это может спасти миллионы жизней

Американские исследователи из Техасского университета в Арлингтоне обнаружили фермент IDO1, который во время воспаления приводит к нарушению переработки холестерина макрофагами.

Дезактивация этого фермента восстанавливает способность клеток иммунной системы — макрофагов поглощать холестерин, предотвращая риск дальнейшего развития сердечных заболеваний, диабета, онкологии и других болезней. Это открытие может стать значительным шагом к новым методам лечения, которые защитят миллионы людей.

«Мы обнаружили, что блокируя фермент IDO1, мы можем контролировать воспаление в иммунных клетках, называемых макрофагами. Воспаление связано со многими состояниями — от болезней сердца до рака, диабета и слабоумия. Лучше понимая IDO1 и то, как его блокировать, мы имеем возможность лучше контролировать воспаление и восстанавливать правильную обработку холестерина, останавливая многие из этих заболеваний на их пути», — объясняет ведущий автор исследования, профессор химии Субхрангсу Мандал.

Хроническое воспаление, вызванное стрессом, травмой или инфекцией, может повредить клетки и нарушить баланс организма. В эти моменты макрофаги трудно поглощают холестерин, что повышает риск серьезных заболеваний.

Исследователи установили, что во время воспаления активизируется фермент IDO1 и начинает вырабатывать молекулу кинуренин, которая мешает переработке холестерина внутри макрофагов. После блокировки IDO1 макрофаги быстро восстановили способность перерабатывать холестерин. Кроме этого ученые узнали, что такой фермент как, синтаза оксида азота, значительно усиливает активность IDO1

«Эти результаты важны, поскольку мы знаем, что слишком большое накопление холестерина в макрофагах может привести к закупорке артерий, болезням сердца и многим другим заболеваниям. Понимание того, как предотвратить воспаление, влияющее на регуляцию холестерина, может привести к новым методам лечения таких заболеваний, как болезни сердца, диабет, рак и другие», — отмечает Субхрангсу Мандал.

Далее исследовательская группа планирует глубже изучить, как IDO1 взаимодействует с регуляцией холестерина и играют ли роль другие ферменты. Если они смогут найти безопасный способ блокировать IDO1, это может открыть двери для более эффективных лекарств для профилактики заболеваний, связанных с воспалением.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS

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Источник: SciTechDaily