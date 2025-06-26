Таблетка вместо спортзала — ученые успешно «прокачали» мышей без тренировок

Результаты последних исследований показывают, что аминокислота бетаин, которая производится в почках, может воспроизводить некоторые преимущества от физических упражнений и замедлять старение.

Бетаин играет важную роль в процессах метаболизма. Результаты исследований показывают, что постоянные физические упражнения повышают уровень этой аминокислоты, по крайней мере, у молодых мужчин.

Кроме этого исследование показало, что употребление бетаина старыми мышами повысило их иммунитет и физическое состояние. Однако будут ли аналогичные эффекты в случае с употреблением бетаина людьми — вопрос дальнейших испытаний. Как отмечает нейробиолог из Массачусетской больницы в Бостоне Кристиана Вранн, сейчас есть потребность в методике лечения, которое бы имитировало эффект как от физических упражнений.

«Среди стареющего населения есть люди, которые больше не могут заниматься физическими упражнениями в необходимом объеме», — объясняет Вранн.

Сейчас ничего лучше физических упражнений нет, поскольку они улучшают работу мозга, снимают воспаление и побуждают клетки восстанавливать поврежденные ткани. Благодаря физической активности иммунная система легко преодолевает большое количество болезней или облегчает симптомы их протекания.

«Физическая активность — признанный эффективный и недорогой способ укрепления здоровья и борьбы со старением. Но ее глубокие молекулярные механизмы до сих пор не полностью понятны», — подчеркивает исследователь регенеративной медицины из Китайской академии наук в Пекине Гуанхуэй Лю.

Стремясь узнать больше, Гуанхуэй Лю и его коллеги отобрали 13 здоровых молодых добровольцев, готовых ограничить собственную физическую активность на срок в 45 дней. После этого добровольцы должны были бегать на расстояние до 5 км каждый день или через день. Исследователи взяли у мужчин образцы крови и кала и провели ряд анализов после их 45-дневного отдыха и после следующих 25 дней обязательного бега.

В частности, после 25 дней регулярных пробежек наблюдались изменения в иммунных клетках, липидном обмене веществ, микробиоме кишечника и многое другое. При этом у мужчин значительно повысился уровень бетаина. После изучения этих результатов на мышах команда обнаружила, что упражнения вызывают выработку бетаина преимущественно в почках.

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Молекулы бетаина связываются с белком TBK1, способствующим старению клеток и органов, и подавляют его. При этом у старых мышей, которые пили воду с повышенным содержанием бетаина, были более крепкие мышцы, меньше воспалений и более молодая кожа.

Как подчеркивает Гуанхуэй Лю, эти результаты не свидетельствуют о том, что людям необходимо принимать бетаин. Ученые еще не проверяли безопасность бетаина и его способность замедлять старение на людях. По мнению Кристианы Вранн, добавки на основе бетаина вряд ли когда-то смогут заменить полноценную физическую активность, поскольку эффекты от физических упражнений слишком разнообразны, чтобы их все могла заменить одна таблетка.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell

Источник: Nature