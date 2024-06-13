Новости Кино 13.06.2024 в 13:41 comment views icon

Сценаристка сериала «Аколит» никогда не смотрела «Звездные войны» — шоураннеру Лесли Хедленд это нравится

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Андрій Русанов

Автор сайта

Одна из сценаристок сериала «Аколит» никогда не смотрела фильмы «Звездные войны», пока не получила эту работу. Но именно эта ее особенность, по мнению шоураннера Лесли Хедленд, помогла улучшить сцену в одном из эпизодов сериала.

«В третьем эпизоде можно увидеть детей-близнецов. Когда вы строите мир в эпизоде, создаете новый мир только после двух эпизодов, вы действительно хотите, чтобы все объясняли вещи», — рассказывает Хедленд о серии, которая показывает длительную ретроспективу воспитания Мэй и Оши.

«Так что дети говорили не как дети. Они говорили как персонажи «Звездных войн». Она сказала: «Когда я была маленьким ребенком, я просто заботилась о том, как получить печенье». Я подумала: «Боже мой, спасибо!» Я бы беспокоился о построении мира и о «Звездных войнах», а она очеловечила персонажей — или пыталась это сделать».

Один из моментов, о котором идет речь — когда Мэй и Оша просят печенья, несмотря на то, что покинули поселение перед церемонией Вознесения. Момент кажется естественным и привлекает внимание к очень разным стилям воспитания матерей Анисии и Корилы.

В то же время с осведомленностью команды сериала о «Звездных войнах», кажется, нет проблем. Лесли Хедленд и исполнительница главной роли Амандла Стенберг называют себя фанатками «Звездных войн», есть и другие сценаристы.

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Источник: GamesRadar

 


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