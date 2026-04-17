Хан Соло в "Galaxy: Edge" доказал, что Харрисона Форда действительно нельзя заменить

Disney официально добавляет Хана Соло в тематический парк Star Wars: Galaxy’s Edge («Звездные войны: Край Галактики») в Диснейленде — начиная с 29 апреля он будет бродить рядом с Тысячелетним соколом вместе с Люком, Леей и Дартом Вейдером.





Это масштабное изменение: семь лет парк строился вокруг новых персонажей, а теперь Disney фактически признала — фанаты хотят только старую гвардию, хотя первый взгляд на актера уже спровоцировал волну ироничных комментариев в сети.

В начале этого года во время прощального интервью с Deadline Кэтлин Кеннеди кратко коснулась своего единственного сожаления относительно «Хана Соло: Истории Звездных войн»:

«Когда ты погружаешься во что-то и понимаешь, что фундаментально, концептуально, ты не можешь заменить Хана Соло — по крайней мере сейчас», — говорила она.

Оказывается, Диснейленд снова доказал ее правоту. Вчера Disney и Lucasfilm представили последнее дополнение к обновлению «Края Галактики» — которое переходит от начальных планов до привычного набора всего подряд из оригинальной трилогии «Звездных войн» — в виде персонажа Хана Соло, который будет ходить по парку (присоединяясь к уже установленному Люку Скайуокеру и еще не раскрытой принцессе Лее).





Актер выглядит вполне нормально — даже немного похож на Натана Филлиона, который забыл свой костюм Мела Рейнольдса и просто решил оставить претензии. Сам костюм так же хорош, как и реплика образа Хана из «Возвращения джедая», но, пожалуй, немного слишком чистый и опрятный для Хана Соло.

«Диснею удалось превратить космического принца в Принца Чарминга?! Ну камон — он же все равно стрелял первым!» — написал пользователь X в ответ на анонс.

Проблема с внешностью Форда, если она вообще есть, — это парик, из-за которого этот бедный человек выглядит так, будто половина Вуки свалилась на его голове и только как-то причесана. Но все вместе складывается в картину, которая достаточно не то, что настоящая проблема поражает вас: черт возьми, действительно невозможно заменить Гаррисона Форда в вашем воображении.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Тем не менее реакция фанатов в сети оказалась неоднозначной. Одни назвали парик актера «худшим париком в истории», другие сравнили его с Гастоном из «Красавицы и Чудовища», а кто-то просто написал:

«Извините, но это просто какой-то парень. Он не Харрисон Форд».

При всех преимуществах, которые Disney считает, что получит от удаления как можно большей части оригинальной вселенной «Края Галактики», чтобы просто дать массам тех «Звездных войн», которых они хотят, — видимо, есть что-то в том факте, что теперь вы рискуете создать достаточно эффекта «зловещей долины» у людей, из-за чего эти блуждающие персонажи не совсем ощущаются как легендарные герои, которыми они должны быть.

Есть веская причина, почему многие персонажи парка — это люди в костюмах на все тело и шлемах: их гораздо проще сделать такими, что выглядят правдоподобно. Что, видимо, и объясняет, почему в Disneyland Galaxy’s Edge, когда 29 апреля начнется внедрение новых изменений, можно будет встретить значительно больше Вейдеров и Штурмовиков, чем блуждающих вокруг Ханов.

«Если мы увидим, как Хан взаимодействует с Люком хотя бы немного — я, пожалуй, заплачу от радости», —так прокомментировал один из фанатов под официальным анонсом в соцсетях.

Появление Хана Соло в Galaxy’s Edge — это, пожалуй, самое честное признание Disney за последние годы: семь лет и миллиарды долларов вложений в новую вселенную «Звездных войн» — и фанаты все равно хотят Форда, Фишер и Хэмилла. Заменить их в парке можно. Заменить их в голове зрителя — нет.

Поэтому, с 29 апреля зона вокруг Тысячелетнего сокола переходит к таймлайну оригинальной трилогии, тогда как лагерь Сопротивления остается во временном отрезке сиквелов — таким образом посетители смогут за один день побывать сразу в нескольких эпохах «Звездных войн». Одновременно в парке появится музыка Джона Уильямса — легендарные темы, включая «Han Solo and the Princess» и «Main Title», будут звучать по всей «Галактике», а в Oga’s Cantina наконец-то зазвучит «Cantina Band».

Источник: Gizmodo