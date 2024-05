«Звездные войны: Аколит» вдохновлялись играми KOTOR — шоураннер Лесли Хедленд является фанаткой

Шоураннер сериала «Звездные войны: Аколит» Лесли Хедленд говорит, что в работе над ним ее вдохновляли игры 2003 и 2004 года Knights of the Old Republic (KOTOR). В интервью Den of Geek Хедленд рассказала, как игры KOTOR повлияли на «Аколит».

Поскольку события сериала происходят задолго до ленты «Эпизод I. Скрытая угроза», у Хедленда и его команды была возможность «поиграть» с каноном «Звездных войн». Одним из персонажей, который обсуждался, был Дарт Бэйн, хотя похоже, что он не появится в первом сезоне сериала.

«Хотя мы не углубляемся в эту конкретную историю, в «Легендах» были некоторые вещи, которые я хотела использовать, потому что чувствовала, что они были действительно интересны не только для сюжетной линии, но и для меня как фаната», — говорит Хедленд.

«Легенды» — это термин для историй и персонажей «Звездных войн», которые не считаются частью официального канона. Обе игры KOTOR как раз из таких, но Хэдленд это не остановило, наоборот.

«Дарт Трея действительно стала для меня источником вдохновения», — сказала она.

Дарт Трея, также известный как Крея, появляется в KOTOR 2: The Sith Lords и является одним из основных злодеев игры. Хедленд не уточняет, как именно персонаж или игры повлияли на «Звездные войны: Аколит». Шоураннер также объяснила, почему она решила снять «Аколит» задолго до событий, с которыми знакомы большинство поклонников.

«Было две причины, почему я хотел развернуть это в тот конкретный период времени и так далеко от приквелов. Во-первых, у меня не было желания возиться с каноном. Другая вещь, которая мне понравилась в этот период, — это отсутствие старых [ранее известных] персонажей. Я слишком нервничала, чтобы взяться за них, но также чувствовала, что мы видели слишком много этого. [Высокая Республика] была похожа на песочницу, куда я могла легко запрыгнуть».

Курс English For Tech course від Enlgish4IT. Лише 7 тижнів по 20-30 хвилин щоденного навчання допоможуть вам подолати комунікативні бар'єри. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Дійзнайтеся більше

События сериала Disney+ разворачиваются в эпоху Высокой Республики и рассказывают о проявлении Темной стороны силы после серии убийств джедаев. События происходят примерно за 100 лет до «Призрачной угрозы», а в главных ролях — Амандла Стенберг (Мэй), Дафни Кин (Джеки Лон), Кэрри-Энн Мосс (Индары) и Ли Чон Чже (Сол). «Звездные войны: Аколит» выйдет на Disney+ 4 июня.