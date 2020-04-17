Суд: Сайт не нарушает авторские права фотографа, когда встраивает изображение из Instagram





Окружной суд Нью-Йорка вынес решение в одном из разбирательств, и тем самым признал, что размещение фотографий профессиональных фотографий на сайтах методом встраивания контента из социальных сетей (в частности, из Instagram) не нарушает их авторские права.

Дело связано с публикацией ресурса Mashable ещё от 2016 года о женщинах-фотографах, в которую, в том числе, вошла и Стефани Синклер. При этом в публикации размещалась фотография из её ленты в социальной сети Instagram. Ранее редакция Mashable не смогла напрямую лицензировать изображение, и Синклер подала в суд на материнскую компанию Ziff Davis за использование встраивания контента из Instagram в качестве обходного пути для публикации её фотографий.

Однако суд посчитал, что такой метод публикации работ фотографов не нарушает их авторских прав из-за особенностей политики обслуживания Instagram. Как отмечает судья Кимба Вуд, соцсеть Instagram обеспечивает «полностью оплаченное и безвозмездное, передаваемое, сублицензируемое» право на фотографии на своем сервисе. Если фотография была опубликована публично, она также предлагает встраивание в качестве опции, которая, по оценке судьи, фактически предоставляет сублицензию для публикации изображения на других ресурсах.

«Пользователь, который первоначально загрузил контент, уже предоставил Instagram полномочия сублицензировать использование «публичного» контента пользователям, которые делятся им», — пишет судья Вуд.

Стефани Синклер осталась недовольной таким решением и заявляет, что условия использования Instagram были слишком «непонятными» и «противоречивыми» для такой интерпретации. Она также сказала, что Instagram создал несправедливые условия: либо разрешить людям легально размещать свои фотографии на других сайтах, либо избегать пользоваться одним из самых популярных в мире сервисов обмена фотографиями.

Тем не менее, судья считает, что, даже несмотря на наличие такой дилеммы, истец сделал свой выбор, разместив фотографию на общедоступном аккаунте Instagram. Таким образом, суд не может освободить Стефани Синклер от соглашения, которое она заключила с сервисом (даже если она его не читала, как делает большинство пользователей при регистрации). Таким образом, условия обслуживания веб-платформы могут иметь серьёзные последствия для пользователей, которые работают с ней и не глядя соглашаются с условиями использования при регистрации.

Весьма забавно, что два года назад европейский суд постановил, что любая найденная в интернете фотография может использоваться только с разрешения автора.

Источник: The Verge