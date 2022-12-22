Sunswift 7 – самый быстрый в мире электромобиль на солнечных батареях, способный проехать более 1000 км без подзарядки

Команда инженеров из Австралии претендует на новый мировой рекорд для своего электромобиля Sunswift 7. Автомобиль на солнечной энергии недавно прошёл испытательный цикл, в рамках которого он преодолел 1000 км на одной зарядке менее чем за 12 часов.

Электромобиль Sunswift 7 весит всего 500 кг. Это примерно четверть массы типичного автомобиля Tesla. Чтобы вложиться в столь небольшой лимит по весу, инженерам пришлось отказаться от системы кондиционирования, тормозов с АБС, подушек безопасности, дворников и других функций, привычных для серийных автомобилей. Вместо этого инженеры сосредоточились на аэродинамической эффективности и сопротивлении качению. Если у Tesla Model S коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,208, то у Sunswift 7 этот показатель составляет всего 0,095.

Команда потратила два года на создание Sunswift 7, поставив перед собой цель – установить мировой рекорд Гиннеса и продемонстрировать самый быстрый электромобиль на солнечной энергии, который способен преодолеть дистанцию более 1000 км. Попытку установить рекорд недавно предприняли на испытательном треке Highway Circuit в Австралийском автомобильном исследовательском центре, когда Sunswift 7 преодолел 240 кругов на одной зарядке.

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Чтобы преодолеть 1000-километровую дистанцию, потребовалось 11 часов 53 минуты и 32 секунды, а средняя скорость составила 85 км/ч. Смена водителей происходила каждые несколько часов. На пути к финишу команде пришлось решить несколько проблем: с управлением аккумулятором и проколотой шиной.

Пока что Sunswift 7 неофициально считается самым быстрым электромобилем, преодолевающий более 1000 км без подзарядки. Команда ожидает официального подтверждения времени и данных автомобильной телеметрии, чтобы получить сертификат о мировом рекорде Гиннеса.

«В рамках этого рекорда потребление энергии составляло всего 3,8 кВтч/100 км, тогда как сегодня даже самые эффективные электромобили на дорогах достигают рейтинга только 15 кВтч/100 км, а средний показатель составляет около 20 кВтч/100 км», — заявил руководитель команды профессор Ричард Хопкинс.

Источник: newatlas