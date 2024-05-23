Новости Игры 23.05.2024 в 22:36 comment views icon

Super Mario 64 прошли без нажатия кнопки A для прыжков — это считалось абсолютно невозможным

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Андрій Русанов

Автор сайта

Super Mario 64 прошли без нажатия кнопки A для прыжков — это считалось абсолютно невозможным

Впервые Super Mario 64 прошли, ни разу не нажав кнопку A. Это новый мировой рекорд, который ранее считался невозможным.

Чтобы полностью понять, насколько это монументальное достижение, стоит знать, что кнопка A в Super Mario 64 используется для прыжка, что делает ее одним из важнейших элементов платформера. Рекорд был достигнут без каких-либо перенастроек, он полностью полагается на творческое использование игровой механики, багов и эксплойтов, обнаруженных в течение многих лет после выпуска Super Mario 64 в 1996 году.

Super Mario 64 A Button Challenge (сокращенно ABC) имеет невероятно сложную историю, простирающуюся до начала 2000-х годов, через несколько лет после выхода игры. Гики Super Mario 64 соревновались, чтобы победить в классическом платформере, используя кнопку A как можно реже — давнее предположение утверждает, что просто невозможно завершить игру, не нажимая вообще A.

Стримеру Twitch Marbler удалось завершить игру, не нажав ни разу кнопку A после изнурительной 86-часовой игры. Рекорд был достигнут без какой-либо перенастройки версии игры для виртуальной консоли Wii, которая, пожалуй, является единственной подтвержденной версией, где это возможно сделать. Восемь месяцев назад Marbler сумел победить в игре с помощью кнопки A только дважды, и тогда он сказал, что одну A можно спасти, сыграв в версию Wii Virtual Console, хотя окончательная очистка потребует «какого-то действительно абсурдного движения».

Это было достигнуто благодаря десятилетиям усилий и накопленному опыту сообщества спидраннеров. Опять же, трудно переоценить сложность этого достижения, не только потому, что к нему шли более 20 лет, но и из-за сложности самой игры.

Источник: GamesRadar


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