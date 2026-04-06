Почему "Марио" и "Проект "Аве Мария"" заставили Голливуд срочно пересмотреть прогнозы прибыли

Мировой кинопрокат зафиксировал неожиданный всплеск активности благодаря одновременному релизу двух масштабных космических проектов. Аналитики Variety сообщают, что сиквел анимационного хита о приключениях Марио и долгожданная экранизация научно-фантастического бестселлера Энди Уира не только оправдали ожидания, но и продемонстрировали динамику, которая угрожает рекордам десятилетия.





Анимационная лента «Super Mario Galaxy», созданная в партнерстве Illumination и Nintendo, за первый уикенд продемонстрировала феноменальную устойчивость аудитории. Кроме визуального стиля, который воспроизводит эстетику одноименных игр для консолей Wii и Switch, проект привлек значительные ресурсы для улучшения рендеринга сложных гравитационных эффектов. Хотя обзор первого мультфильма о Братьях Супер Марио уже указывал на огромный потенциал франшизы, сиквел поднял планку технического исполнения на новый уровень благодаря использованию обновленного проприетарного движка Illumination.

Параллельно с этим, научно-фантастическая драма «Проект «Аве Мария»» (Project Hail Mary) с Райаном Гослингом в главной роли доказала, что зритель снова готов к сложным интеллектуальным историям. Фильм режиссерского дуэта Фила Лорда и Кристофера Миллера сосредоточен на научной достоверности и инновационных VFX-технологиях для воссоздания инопланетной среды. Поклонники жанра, которые в свое время оценили книжный обзор «Проекта «Аве Мария»», отмечают чрезвычайно точную адаптацию физических процессов, описанных в романе.





Техническая составляющая экранизации стала отдельной темой для обсуждения в индустрии. Использование новейших систем виртуального производства позволило минимизировать применение зеленого экрана в пользу LED-панелей высокого разрешения. Это значительно повлияло на развитие VFX в современном кинематографе, обеспечив естественное освещение и реалистичные блики на скафандрах.

Успех этих лент в начале сезона делает их главными претендентами на звание самых кассовых проектов года. Эксперты отмечают, что такой результат существенно повлияет на самые ожидаемые фильмы 2026 года, заставляя студии инвестировать больше средств в качественную научную фантастику и проверенные игровые вселенные. Больше деталей по производству фильма «Проект «Аве Мария»» появится после официального релиза технических дневников студии.

Источник: Variety