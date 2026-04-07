Смог ли сиквел о Mario затмить успех оригинала в прокате?

Анимационная лента «The Super Mario Galaxy Movie» триумфально стартовала в мировом прокате, подтверждая статус Nintendo как нового гиганта киноиндустрии. После невероятного успеха первого фильма 2023 года, приключения усатого водопроводчика в открытом космосе стали настоящим испытанием для студии Illumination. Однако цифры первого уикенда свидетельствуют о том, что перенос действия на дальнюю орбиту и привлечение Розалины стало именно тем шагом, которого ждала аудитория.


Согласно данным аналитиков, за первые три дня фильм собрал более 380 миллионов долларов в глобальном прокате, что ставит его в один ряд с самыми успешными релизами десятилетия. Многие зрители, которые помнят обзор первой части «Братья Супер Марио в кино» отмечают значительный рост масштабов постановки. Визуальная составляющая фильма была значительно усовершенствована благодаря использованию новых алгоритмов рендеринга для воспроизведения эффектов гравитации и сложных частиц звездной пыли. В техническом плане «Galaxy» выжимает максимум из формата IMAX, предлагая расширенную палитру цветов и глубокий черный цвет, характерный для космических сцен.

Особое внимание уделили звуковому сопровождению: оркестровые аранжировки классических тем Марио теперь полностью поддерживают стандарт Dolby Atmos, создавая эффект 360-градусного погружения. Понимая, как Nintendo строит собственную киновселенную, эксперты прогнозируют фильму длительную «выносливость» в прокате. Сиквел не только расширяет лор, но и внедряет более сложные визуальные приемы, которые ранее рассматривались в материалах о технологиях современной анимации от Illumination. Это позволило ленте возглавить самые ожидаемые анимационные фильмы 2026 года оставив конкурентов далеко позади.


Критики подчеркивают, что успех фильма продиктован не только популярностью бренда, но и техническим совершенством исполнения. Для тех, кто планирует просматривать ленту дома после цифрового релиза, стоит вспомнить о преимуществах просмотра в 4K и Dolby Vision, поскольку «The Super Mario Galaxy Movie» создавался с акцентом на максимальную яркость и контрастность изображения. Nintendo уже намекнула на дальнейшее расширение франшизы, что делает этот успех лишь очередным шагом в стратегии завоевания больших экранов.

В Украине заработало приложение Nintendo Today

Источник: Eurogamer

