Священник потратил на мобильные игры около $40 тыс. средств прихода — ему выдвинули официальные обвинения

Мобильные игры могут требовать немалых затрат времени и денег. Это в очередной раз доказал католический священник, которого недавно арестовали и обвинили в краже более $40 тыс. у своего бывшего прихода. Эти средства он потратил не на благие дела, а на мирские утехи, такие как Candy Crush и Mario Kart, сообщает ITC.UA.

51-летнего преподобного Лоуренса Козака обвинили в краже и других связанных преступлениях за то, что он якобы использовал церковную кредитную карту для оплаты покупок в мобильных играх на общую сумму $41879,83. Этими суетными развлечениями он занимался в период с сентября 2019 года по июль 2022 года. Казак отдавал предпочтение играм Candy Crush, Mario Kart Tour, Pokémon Go и Cash Frenzy, а также разнообразным игровым автоматам и играм с поиском скрытых предметов.

Греховные деяния преподобного могли бы продолжаться и дальше, но, как говорят следователи, в 2022 году бухгалтер, работавший в церкви Поттстауна (штат Пенсильвания) обнаружил в выписках с кредитной карты прихода «астрономическое количество транзакций в пользу Apple». Это произошло во время финансовой проверки. Apple ID якобы был зарегистрирован на Козака.

Однако не только игры грели душу святого отца. Кредитка со средствами прихода также использовалась для покупки вещей через учетную запись Amazon, зарегистрированную на Козака. Душевную благодать за чужие средства священнику также принесли планшет Fire и детский рюкзак для крестницы.

Козак отрицал, что сознательно использовал кредитную карту прихода, утверждая, что и его личная банковская карта, и кредитная карта прихода были связаны с его iPhone. Он сказал, что церковная карта использовалась для оплаты авторизованных потоковых сервисов и ПО Microsoft Office, но признал, что он, возможно, использовал ее для покупки игровых предметов, поскольку не очень знаком с деталями. Он добавил, что эти покупки были сделаны для «усиления», а не с целью азарта. Кроме того, он заявил под присягой, что искал консультации по поводу своей игровой зависимости и траты денег на онлайн-игры.

Записи показывают, что Козак фактически сделал платежи на общую сумму $10600 с личного банковского счета на баланс кредитной карты прихода. В ноябре 2022 года церковь отправила Козака в административный отпуск. Впоследствии он прислал письмо с чеком на $8000 для «возмещения приходу». В письме, написанном от руки, было написано:

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В прошлый четверг Козаку было предъявлено обвинение, и он был освобожден после внесения залога в $250 тыс.

Источник: techspot