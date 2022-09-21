Switchblade 600: США законтрактовали для Украины партию дронов-камикадзе на $2,2 млн

Министерство обороны США опубликовало обновлённую информацию о закупках, призванных помочь в обеспечении безопасности Украины. Исходя из этих данных, в скором времени Украина получит более крупные и мощные барражирующие боеприпасы Switchblade 600, также известные как дроны-камикадзе.

Напомним, в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance – помощь в обеспечении безопасности Украины) американское правительство закупает оборонные изделия непосредственно у промышленности, чтобы потом передать Украине. 20 сентября Министерство обороны США опубликовало обновлённый документ Ukraine Contracting Actions, в котором говорится о закупке дронов Switchblade 600. Соответствующий контракт на сумму $2,2 млн был заключён с компанией AeroVironment 15 сентября 2022 года.

Ранее Украина получала от США лёгкую версию Switchblade 300. Она имеет массу 2,7 кг, радиус действия до 10 км и автономность 10 минут. Такой дрон предназначен, в основном, для уничтожения живой силы противника.

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В то же время модель Switchblade 600 является более крупным решением. Этот дрон весит уже 23 кг, имеет дальность полёта 40 км и может оставаться в воздухе до 40 минут. Благодаря более мощной боевой части Switchblade 600 может эффективно уничтожать бронированную технику, включая танки. Дрон способен атаковать цель с максимальной скоростью 185 км/ч. Для наведения дрона на цель предназначена система управления огнём на базе планшета с сенсорным экраном. Завялена возможность как ручного, так и автономного управления.

Пока не уточняется, когда заказанные дроны Switchblade 600 поступят в Украину для использования на фронте.