«Сёгун» установил рекорд «Эмми»: 14 наград за один сезон и шанс получить еще больше

Включая лучшую операторскую работу.
Сериал «Сёгун» от телеканала FХ уже получил 14 наград «Эмми» до начала основной церемонии награждения. Главное событие состоится в ночь с 15 на 16 сентября, где у проекта есть шанс увеличить количество побед, укрепив свой исторический рекорд.
Вот полный перечень полученных наград:
- Лучший кастинг для драматического сериала
- Лучшая операторская работа
- Лучший гостевой актер в драматическом сериале (Нестор Карбонелл)
- Лучший дизайн титров
- Лучшие костюмы исторического периода
- Лучшие прически для исторического/фэнтезийного сериала
- Лучший макияж для исторического/фэнтезийного сериала
- Лучший монтаж
- Лучшее художественное оформление
- Лучший протезный грим
- Лучший звуковой монтаж
- Лучшее сведение звука
- Лучшие специальные визуальные эффекты
- Лучшее исполнение трюков
«Сёгун» — это новая адаптация одноименного романа Джеймса Клавелла. В центре сюжета — лорд Торанага, который маневрирует в сложной политической игре феодальной Японии, пытаясь победить своих соперников. Больше о сериале можно почитать в нашей рецензии.
Сначала планировалось, что «Сёгун» охватит роман Джеймса Клавелла в одном сезоне. Однако успех сериала побудил канал FX заказать продолжение. Генеральный директор FX Джон Ландграф подтвердил, что работа над вторым сезоном уже продолжается.
Продолжение самурайской саги: когда ждать новый сезон «Сёгуна»?
Источник: IGN
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