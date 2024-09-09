Новости Кино 09.09.2024 в 17:02 comment views icon

«Сёгун» установил рекорд «Эмми»: 14 наград за один сезон и шанс получить еще больше

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Сёгун» установил рекорд «Эмми»: 14 наград за один сезон и шанс получить еще больше

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Сериал «Сёгун» от телеканала FХ уже получил 14 наград «Эмми» до начала основной церемонии награждения. Главное событие состоится в ночь с 15 на 16 сентября, где у проекта есть шанс увеличить количество побед, укрепив свой исторический рекорд.

Вот полный перечень полученных наград:

  • Лучший кастинг для драматического сериала
  • Лучшая операторская работа
  • Лучший гостевой актер в драматическом сериале (Нестор Карбонелл)
  • Лучший дизайн титров
  • Лучшие костюмы исторического периода
  • Лучшие прически для исторического/фэнтезийного сериала
  • Лучший макияж для исторического/фэнтезийного сериала
  • Лучший монтаж
  • Лучшее художественное оформление
  • Лучший протезный грим
  • Лучший звуковой монтаж
  • Лучшее сведение звука
  • Лучшие специальные визуальные эффекты
  • Лучшее исполнение трюков

«Сёгун» — это новая адаптация одноименного романа Джеймса Клавелла. В центре сюжета — лорд Торанага, который маневрирует в сложной политической игре феодальной Японии, пытаясь победить своих соперников. Больше о сериале можно почитать в нашей рецензии.

Сначала планировалось, что «Сёгун» охватит роман Джеймса Клавелла в одном сезоне. Однако успех сериала побудил канал FX заказать продолжение. Генеральный директор FX Джон Ландграф подтвердил, что работа над вторым сезоном уже продолжается.

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Источник: IGN

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