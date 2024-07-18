Продолжение самурайской саги: когда ждать новый сезон «Сёгуна»?

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Джон Ландграф, руководитель телесети FX, поделился планами относительно второго сезона популярного самурайского сериала «Сегун». По его словам, производство новых эпизодов может начаться уже в начале 2025 года.

В разговоре с Variety Ландграф рассказал о будущем проекта, который недавно получил многочисленные номинации на премию «Эмми». Руководитель FX отметил, что создатели сериала, Джастин Маркс (Justin Marks) и Рэйчел Кондо (Rachel Kondo), уже активно работают над продолжением. Ландграф позвонил им, чтобы поздравить с номинациями, и узнал, что они как раз вышли из писательской комнаты.

«Мы надеемся начать съемки в начале следующего года», — сообщил Ландграф о графике работы над вторым сезоном «Сёгуна». Он также подчеркнул масштабность производства: «Между основными и второстепенными съемочными днями этот сериал снимали от 180 до 190 дней, а возможно, и 200».

Хотя зрителям придется ждать продолжения довольно долго, FX прилагает усилия, чтобы как можно быстрее продолжить историю. Больше деталей о развитии сюжета, вероятно, появятся ближе к запланированному началу производства в начале 2025 года.

Изначально «Сегун» планировали как ограниченный сериал, который полностью охватывал события одноименного романа. Однако успех первого сезона побудил FX в мае объявить о продолжении не только на второй, но и потенциально на третий сезон.

Первый сезон «Сегуна» получил высокую оценку критиков за создание увлекательного мира и развитие персонажей. Сериал зарекомендовал себя как сложный и красивый рассказ об интригах в феодальной Японии, где характеры героев важнее боевых сцен.

Сериал «Сёгун» стал лидером по количеству номинаций на премию академии телевидения США «Эмми» в категории «Драма» — претендует на награды в 25 категориях. Подробнее о сериале можно почитать в рецензии.

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Источник: Ign

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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