Новости Кино 18.07.2024 в 13:43 comment views icon

Продолжение самурайской саги: когда ждать новый сезон «Сёгуна»?

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Игорь Панченко

Автор новостей

Продолжение самурайской саги: когда ждать новый сезон «Сёгуна»?

Раздел Кино выходит при поддержке?

Джон Ландграф, руководитель телесети FX, поделился планами относительно второго сезона популярного самурайского сериала «Сегун». По его словам, производство новых эпизодов может начаться уже в начале 2025 года.

В разговоре с Variety Ландграф рассказал о будущем проекта, который недавно получил многочисленные номинации на премию «Эмми». Руководитель FX отметил, что создатели сериала, Джастин Маркс (Justin Marks) и Рэйчел Кондо (Rachel Kondo), уже активно работают над продолжением. Ландграф позвонил им, чтобы поздравить с номинациями, и узнал, что они как раз вышли из писательской комнаты.

«Мы надеемся начать съемки в начале следующего года», — сообщил Ландграф о графике работы над вторым сезоном «Сёгуна». Он также подчеркнул масштабность производства: «Между основными и второстепенными съемочными днями этот сериал снимали от 180 до 190 дней, а возможно, и 200».

Хотя зрителям придется ждать продолжения довольно долго, FX прилагает усилия, чтобы как можно быстрее продолжить историю. Больше деталей о развитии сюжета, вероятно, появятся ближе к запланированному началу производства в начале 2025 года.

Изначально «Сегун» планировали как ограниченный сериал, который полностью охватывал события одноименного романа. Однако успех первого сезона побудил FX в мае объявить о продолжении не только на второй, но и потенциально на третий сезон.

Первый сезон «Сегуна» получил высокую оценку критиков за создание увлекательного мира и развитие персонажей. Сериал зарекомендовал себя как сложный и красивый рассказ об интригах в феодальной Японии, где характеры героев важнее боевых сцен.

Сериал «Сёгун» стал лидером по количеству номинаций на премию академии телевидения США «Эмми» в категории «Драма» — претендует на награды в 25 категориях. Подробнее о сериале можно почитать в рецензии.

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Рецензия на сериал «Сёгун» / Shogun

Источник: Ign

Раздел Кино выходит при поддержке?

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