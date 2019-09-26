Тайваньская компания Gogoro представила компактный электроскутер Gogoro VIVA со сменной батареей, запасом хода 85 км и стоимостью $1800

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Тайваньская компания Gogoro представила новую модель электроскутера Gogoro VIVA Smartscooter с поддержкой фирменной системы быстрой замены батарей. Это первая модель, с которой производитель собирается выйти на глобальный рынок, она позиционируется как решение для жителей крупных городов.

Модель VIVA более компактна, чем Gogoro 2 (2017) и Gogoro 3 (2019), она является аналогом классических мотороллеров/скутеров с объемом двигателя 50-100 см3 и весит всего 80 кг. Багажное отделение объемом 21 литр позволяет перевозить заметное количество груза и хранить защитный шлем.

В отличие от старших моделей с двумя ячейками для стандартных батарей, Gogoro VIVA Smartscooter получил только одну такую ячейку (впервые в линейке). В результате запас хода от полного заряда составляет 85 км. При этом модель можно напрямую заряжать от бытовой сети, тогда как старшие модели требуют посещения фирменной станции для смены батарей на заряженные.



Предыдущие модели электроскутеров Gogoro

Скутер поддерживает фирменную систему Gogoro iQ System с поддержкой смартфонов и NFC-ключом, в результате разблокировать и завести его можно с помощью смартфона, доступ к которому можно защитить паролем, отпечатками или распознаванием лица. Корпус выполнен из полипропилена с жесткой основой, который отличается устойчивостью к царапинам и подлежит вторичной переработке. На выбор покупателя предлагается пять расцветок.

Скутер Gogoro VIVA Smartscooter поступит в продажу в Тайване в октябре 2019 года по цене $1800 и выйдет на глобальный рынок (избранные страны, список пока не озвучивают) уже в 2020 году.

Напомним, что основанная в 2011 году компания Gogoro представила первую версию своего электроскутера Smartscooter и сеть зарядно/сменных станций Gogoro Network в 2015 году. Второе поколение электроскутера было представлено в 2017 году, третье — в мае 2019 года.

На данный момент компания продала более 200 тысяч электроскутеров и открыла более 1400 станций GoStation на Тайване. В результате владельцы Gogoro Smartscooter суммарно проехали более 1 млрд км и поменяли батареи более 50 млн раз (в данный момент происходит 125 тыс. замен батарей в день).

Источник: Gogoro