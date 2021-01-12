TCL представила линейку телевизоров 2021 года — QLED, Mini-LED и 8K в топовых моделях





Компания TCL анонсировала линейку телевизоров модельного ряда 2021 года. Речь идёт о серии телевизоров XL Collection. Все устройства в этой линейке имеют диагональ экрана 85 дюймов, но отличаются поддерживаемым разрешением изображения, дополнительными функциями и ценой.

Подробные технические характеристики каждой отдельной модели пока не разглашаются. Тем не менее, компания поделилась информацией о том, чего могут ожидать потенциальные потребители. В этом году в серию XL Collection войдут три разные модели с диагональю экрана 85 дюймов. Каждое устройство будет иметь уровень производительности и оснащённости, достаточный для создания любого домашнего кинотеатра. Наиболее простая и доступная модель умного телевизора 4-Series TCL Roku обеспечивает лёгкий способ организации потоковой передачи контента 4K HDR. В среднем сегменте будет доступна 85-дюймовая модель телевизора 4K HDR TCL Roku на базе технологии QLED. Наконец, флагманская версия сочетает разрешение 8K и технологии Mini LED и QLED. Таким образом, по заверениям производителя, новая линейка телевизоров впишется в любой бюджет и обеспечит домашние развлечения. Что касается цены, то модель начального уровня 4-Series TCL Roku поступит в продажу в первом квартале 2021 года по цене $1599. Другие модели XL Collection появятся на рынке позже, их цены пока не разглашаются.

Потребителей также ожидает обновлённая линейка телевизоров 6-Series с подсветкой Mini LED. В 2021 году в этой серии будут предлагаться только устройства с поддержкой разрешения 8K. В TCL считают, что основным сдерживающим факторов на пути популярности 8K-телевизоров является недостаточное количество нативного контента с таким разрешением. Решить эту проблему предлагается при помощи движка AiPQ, который масштабирует 4K изображение до более высокого разрешения с сохранением чёткости. Такое решение доступно во всех новых телевизорах TCL Roku 6-Series. К сожалению, компания не торопится делиться сведениями о детальных характеристиках, сроках начала продаж и цене телевизоров 6-Series.

TCL считает, что она намного опережает конкурентов в технологии LCD-телевизоров. Это опережение достигается благодаря вертикальной интеграции и производственному опыту компании. В этом году компания представляет новую телевизионную панель под торговой маркой OD Zero. Данное название характеризует минимальный зазор между дисплеем и системой подсветки, он равен нулю миллиметров. Благодаря этому удалось реализовать «сверхтонкий дисплей с десятками тысяч Mini LED и тысячами зон контроля контрастности».

Источник: The Verge