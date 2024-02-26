Tecno на MWC анонсировала смартфон Pova 6 Pro (6000 мАч и 108 Мп), очки дополненной реальности и портативную игроконсоль, а также робопса

На MWC Tecno не только анонсировала игровой смартфон Pova 6 Pro, но и расширила свой ассортимент продукции за пределами индустрии смартфонов. В Барселоне компания представила беспроводной игровой комплект дополненной реальности Pocket Go и собаку-робота Dynamic 1.

Tecno Pova 6 Pro

Tecno Pova 6 Pro оснащена 6-нм чипом Dimensity 6080, и 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Чип является восьмиядерным: два производительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает Mali-G57 MC2, передает GSMArena.

У Pova 6 Pro 6,78-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и большой аккумулятор на 6000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у предшественника) с поддержкой зарядки 70 Вт и обратной зарядки 10 Вт.

Pova 6 Pro имеет полупрозрачный дизайн с двумя вариантами оттенков (серый Meteorite Grey или зеленом Comet), который Tecno называет Dynamic-Tech Design. Под прозрачной задней панелью телефона находится текстура, повторяющая электронику смартфона и серия светодиодов под названием Dynamic-Light Effect. Всего 210 светодиодов и 9 режимов освещения со 101 пользовательским эффектом на выбор.

На задней панели Tecno Pova 6 Pro установлены три камеры, главная из которых — 108-Мп, которая обеспечивает 3-кратный зум (и до 10-кратного цифрового зума). Другие модули — 2-Мп датчик глубины и «камера с искусственным интеллектом». Спереди есть 32-Мп фронтальная камера с собственной светодиодной вспышкой.

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Tecno Pocket Go и AR Pocket vision

Tecno Pocket Go — это портативная консоль, работающая на операционной системе Windows и предназначенная для работы с парой AR-очков — новая и невиданная до этого комбинация.

Гарнитура оснащена 0,71-дюймовым microOLED-экраном, который должен обеспечивать эффект 215-дюймового телевизора с расстояния шести метров. Сама консоль по сути находится внутри геймпада, похожего по компоновке на контроллер Xbox.

Tecno заявила ему 8-ядерный 16-поточный процессор с частотой до 5,1 ГГц. Он также имеет вентилятор охлаждения и три медные трубки для отвода тепла, а также сменную батарею.

Очки называются AR Pocket Vision и оснащены шестиосевым гироскопом с алгоритмом искусственного интеллекта, который определяет движения головы.

Tecno Dynamic 1

Дизайн этого робопса должен напоминать немецкую овчарку. Ее цель — обеспечение смарт домашних развлечений, помощи, образования и обучения. Tecno заявила, что это «идеальный домашний компаньон будущего».

Dynamic 1 имеет крутящий момент 45 Нм/кг, собака может без труда подниматься по лестнице, кланяться и давать лапу. Система искусственного интеллекта HyperSense Fusion System и камера глубины Intel Real Sense D430 позволяют распознавать и обходить препятствия.

Робот оснащен 8-ядерным процессором Arm, название которого не уточняется. Собака имеет накопитель на 64 ГБ памяти, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и может управляться через приложение для смартфона, а также поддерживает работу с пультом дистанционного управления и голосовые команды. В Dynamic 1 аккумулятор на 15 000 мАч для 90 минут работы, и его можно заменить и зарядить отдельно, чтобы минимизировать время простоя.

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