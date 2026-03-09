banner
Ulefone представила на MWC 2026 RugOne со съемной камерой и аккумулятором на 9000 мА·ч

Олександр Федоткін

Компания Ulefone представила на MWC 2026 свой новый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съемной камерой.


Телефон включает встроенный модуль экшн-камеры, которая физически снимается и крепится, например, к велосипедному шлему, или на рубашку. Компактная камера с помощью магнита крепится на задней панели смартфона. После отсоединения, она превращается в самостоятельное записывающее устройство.

Основной блок питания выступает как удаленный экран беспроводной передачи данных и центр обработки и хранения видеоконтента, а также местом для подзарядки аккумулятора камеры при подключении к док-станции. Такой способ энергопитания может не подходить традиционным смартфонам, однако защищенные смартфоны чаще всего имеют мощные аккумуляторы. В случае с RugOne Xsnap 7 Pro речь идет об аккумуляторе на 9000 мА·ч.

Ulefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·годUlefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·годUlefone представила на MWC 2026 RugOne зі знімною камерою та акумулятором на 9000 мА·год

В Ulefone не раскрыли время автономной работы аккумулятора камеры, однако вряд ли она способна работать долго сама по себе. На задней панели также размещается ключевая камера на 50 Мп, камера ночного видения на 64 Мп. В дальнейшем модели этой серии также могут получить тепловизионное устройство, устройство ночного видения со специализированными датчиками, сменную оптику, включая широкоугольные и макрообъективы.


RugOne Xsnap 7 Pro получил также фронтальную камеру на 32 Мп, размещенную в отверстии в верхней части экрана. Среди других известных пока характеристик, процессор MediaTek Dimensity 8400 5G 12 ГБ ОЗУ и 12 ГБ виртуальной вместе с 512 ГБ встроенной памяти. 6,67″ AMOLED дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на ОС Android 16.

Стоит отметить, что на MWC 2026 был представлен инженерный прототип. Указанные характеристики могут измениться до официального релиза. Пока Ulefone не назвали ни цену на смартфон, ни дату выпуска.

Ранее мы писали, что OnePlus впервые официально продемонстрировала дизайн будущего смартфона OnePlus 15T. Vivo без лишней огласки показала новый смартфон X300 Max в рамках MWC 2026 в Барселоне.

Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку

Источник: New Atlas

