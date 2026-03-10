Забудьте об умных очках: на подходе — умные контактные линзы Xpanceo

Xpanceo пришла на MWC 2026 в Барселоне с тем, что заставляет умные очки выглядеть лишь промежуточным решением. Дубайская deep-tech компания привезла на стенд 6F16 пять рабочих прототипов умных контактных линз, каждый из которых решает отдельную часть задачи «невидимых» вычислений.





Наиболее готовая для потребителей версия сочетает микро-OLED-дисплей с непрерывным мониторингом глюкозы. AR-визуализация и отслеживание здоровья прямо на вашем глазу — без всяких оправ. Xpanceo впервые привлекла внимание на GITEX Global 2025, где показала ранние версии своей технологии линз вместе c объявлением о раунде Series A на $250 млн, который оценил компанию в $1,35 млрд. Этот раунд является крупнейшим Series A в регионе MENA, крупнейшим в мире в категории AR/VR и wearable-устройств и входит в тройку крупнейших в истории аппаратного обеспечения.

Звездой стенда на MWC 2026 стала Interactive Smart Contact Lens for AR Vision. В саму линзу встроен микродисплей вместе с внешним набором сенсоров, который отвечает за пространственную маркировку и отслеживание позиции. В результате вы получаете контекстно-чувствительную AR-визуализацию, реагирующую на то, куда вы смотрите и на чем фокусируетесь. Xpanceo также показала Holographic Smart Contact Lens в паре со вспомогательным устройством-шлемом, который беспроводно передает питание и контент к линзе. Это открывает возможности для сред, где очки непрактичны — от экстремальных видов спорта до сотрудничества с космическим агентством, которое Xpanceo уже исследует.

Сфера мониторинга здоровья — это то, где все становится по-настоящему значимым. Smart Contact Lens for Health Readings от Xpanceo использует миниатюрный электрохимический сенсор, который определяет уровень глюкозы в слезной жидкости и беспроводно передает данные на смартфон в режиме реального времени. Это работает по тому же принципу, что и химия в компактных глюкометрах, но происходит непрерывно и незаметно из контактной линзы. Работа над калибровкой еще продолжается, но прототип уже демонстрирует функциональное определение уровня глюкозы. Для примерно 589 млн взрослых, живущих с диабетом во всем мире, непрерывный мониторинг без прокалывания пальцев или клейких сенсоров — желаемое изменение в ежедневном контроле состояния.

Кроме глюкозы, Xpanceo показала Smart Contact Lens с IOP Sensor, созданную для мониторинга глаукомы. Встроенный оптический шаблон реагирует на изменения внутриглазного давления, не влияя на зрение, а считывание показателей происходит через ИИ-приложение-компаньон, обученное на более чем 10 000 реальных измерений IOP. Третья медицинская концепция, находящаяся в разработке, отслеживает уровень лекарственных препаратов с точностью, недостижимой для современных методов, что может изменить способ, которым онкологи определяют дозировку лечения.





Питание компьютера на контактной линзе — одна из самых сложных инженерных задач во всей системе. На MWC Xpanceo показала три подхода. Текущее решение использует вспомогательное устройство, которое носят за ухом и которое беспроводно передает энергию, тогда как крошечная встроенная батарея поддерживает базовые функции, когда это устройство вне зоны действия. Прототип Compact Companion продемонстрировал антенну технологию с эффективностью до трех раз выше традиционных wearable-решений. Отдельный прототип использует интегрированную микробатарею — самую маленькую доступную на рынке серийную батарею, что доказывает: форм-фактор линзы может самостоятельно справиться с управлением питанием. Долгосрочная цель — полностью отказаться от вспомогательного устройства благодаря сбору энергии тепла тела или солнечным линзам, хотя обе технологии, вероятно, еще за несколько лет до практического применения.

Xpanceo была основана в 2021 году; в компании работает около 100 человек, из которых 80 заняты в R&D, и примерно половина имеет степень PhD. Подано более 20 заявок на патенты, а Nature Index 2023 включил Xpanceo в топ-10 научных учреждений ОАЭ. Базирующаяся в Дубае компания использует $250 млн раунда Series A, закрытого в середине 2025 года, чтобы перейти от исследовательских прототипов к коммерческому аппаратному обеспечению. Потребительский прототип планируют представить в 2027 году.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Последние два года умные очки доминируют в дискуссии о wearable-вычислениях — от сотрудничества Meta с Ray-Ban до Qwen Glasses от Alibaba и всего, что между ними. Xpanceo пытается доказать, что очки — это только переходный форм-фактор, а не конечная точка. Контактная линза, которая показывает AR-визуализацию, круглосуточно следит за здоровьем и в конце концов работает автономно, — это совсем другая категория продуктов, чем что-либо, поставляемое сегодня.

Срок 2027 года означает, что реальное аппаратное обеспечение уже в пределах досягаемости, если процессы калибровки и регуляторные этапы пройдут успешно. Цену пока не раскрывают, а регуляторный путь для контактной линзы с медицинскими биосенсорами добавляет сложности, с которой умные очки вообще не сталкиваются. Но пять рабочих прототипов на MWC 2026, каждый из которых решает отдельную техническую проблему, — это уже не обещание на слайдах презентации. Это функциональное оборудование на выставочном стенде.

Источник: TheGadgeteer