Технология PSSR призвана обеспечить вывод 4K 120 к/с и 8K 60 к/с на консолях PlayStation

Следующая версия игровой консоли PlayStation 5 Pro получит поддержку новой технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Она предназначена для того, чтобы обеспечить отображение на консоли игр с параметрами 4K 120 к/с и 8K 60 к/с. Это своеобразный аналог DLSS.

Эта информация появилась после утечки сведений о PS5 Pro (под кодовым названием Trinity). Стало известно, что будущая консоль будет поддерживать PSSR для повышения качества до более вісокого разрешения. Сейчас PSSR работает на SKD 9.00 в PlayStation 5 Pro для обеспечения разрешения 4K.

Как указано в документах, к которым получил доступ ресурс Insider Gaming, намерения PlayStation по PSSR заключаются в достижении параметров видео 4K 120 к/с и 8K 60 к/с. Хотя это не цель для PS5 Pro из-за аппаратных ограничений, это внутренняя цель для PSSR в будущем взаимодействии с консолями PlayStation. PSSR в PlayStation 5 Pro пока поддерживает разрешение 3840×2160 и нацелена на 4K 60 к/с и 8K 30 к/с, но непонятно, можно ли достичь эти внутренние цели.

Для работы PSSR необходимо примерно 250 МБ памяти. Требования составляют 180 МБ от библиотеки PSML и еще 64 МБ из игры.

Insider Gaming также обнародовали результаты работы PSSR для двух собственных игр PlayStation, названия которых не раскрываются.

Игра 1

Цель — достичь качества изображения, приближенное к Fidelity Mode (1800p), для режима Performance Mode FPS (60 FPS)

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PlayStation 5:

Performance Mode — 1080p с частотой 60 к/с

Fidelity Mode — 1800p с частотой 30 к/с

PlayStation 5 Pro:

1440p с частотой 60 к/с (используется PSSR)

Игра 2

Цель — добавить трассировку лучей к геймплею.

PlayStation 5 достигла частоты 60 к/с без трассировки лучей.

PlayStation 5 Pro достигла частоты 60 к/с с трассировкой лучей.

Источник: Insider Gaming

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