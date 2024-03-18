Новости Устройства 18.03.2024 в 09:33 comment views icon

Более высокая производительность памяти и режим High CPU Frequency Mode: новые подробности о консоли PlayStation 5 Pro

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В конце прошлой недели стали известны некоторые характеристики будущей игровой консоли PlayStation 5 Pro. Теперь ресурс Insider Gaming добавил несколько новых подробностей об этом устройстве.

В дополнение к характеристик производительности графической подсистемы на этот раз речь идет о системной памяти, которая также получит большую производительность. Если пропускная способность памяти у стандартной версии PlayStation 5 составляет 448 ГБ/с (14 ГТ/с), то в случае PlayStation 5 Pro — 576 ГБ/с (18 ГТ/с). Прирост скорости составляет 28% по сравнению со стандартной консолью. Также отмечается, что системная память PlayStation 5 Pro является более эффективной, чем у стандартной консоли, поэтому прирост пропускной способности может увеличиться более чем на 28%.

Процессор, судя по всему, идентичен стандартной модели PlayStation 5. Однако для модели PlayStation 5 Pro предусмотрен режим High CPU Frequency Mode. При его активации частота CPU увеличивается до 3,85 ГГц — на 10% по сравнению с обычной консолью. Поскольку в режиме High CPU Frequency Mode больше энергии уходит на нужды CPU, частота GPU снижается примерно на 1,5%, что приводит к снижению производительности GPU примерно на 1%.

ACV в PlayStation 5 Pro работает на более высокой тактовой частоте, чем в стандартной PlayStation 5, благодаря чему библиотека ACM имеет на 35% большую производительность.

Кроме того, чтобы сделать PlayStation 5 Pro максимально «конкурентоспособной», она будет иметь съемный дисковод, идентичный последней итерации стандартной PlayStation 5, а также накопитель емкостью 1 ТБ.

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В настоящее время PlayStation 5 Pro работает на SKD 9.00, а выход SKD 10.00 ожидается осенью 2024 года, это текущая запланированная дата выпуска консоли.

Источник: Insider Gaming

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