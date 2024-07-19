Telegram будет отображать основную страну и время создания публичных каналов (+ монетизация для Украины)

Теперь мы узнаем, какие каналы администрируют россияне?

19 июля Telegram объявил о запуске долгожданной функции монетизации для каналов из Украины. Эта возможность стала доступной для многих стран еще 1 апреля Администраторы сообществ с более 1000 подписчиков смогут получать 50% дохода от рекламы в своих каналах.

Для активации монетизации владельцам каналов нужно обновить приложение Telegram и проверить наличие соответствующей вкладки в разделе «Статистика». Вывод средств будет осуществляться во внутренней криптовалюте TON.

Павел Дуров, основатель Telegram, написал в своем канале: «2024 год войдет в историю как год, когда сотни миллионов людей познакомятся с блокчейном. Мы гордимся тем, что Telegram находится в эпицентре этой общественной трансформации».

Telegram также усиливает меры борьбы с мошенниками в криптосфере. Вскоре мессенджер начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов (подобно Instagram). Кроме того, организации смогут использовать свои мини-приложения для выдачи меток каналам, создавая децентрализованный рынок сторонней верификации.

Мессенджер не останавливается на достигнутом. Уже в этом месяце компания планирует запустить мини-маркет приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

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Источник: Sud.ua, Telegram

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