Новости Софт 01.04.2024 в 11:20 comment views icon

Telegram запустил программу монетизации каналов, но в Украине она не работает

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Вознаграждение авторам будут выплачивать в криптовалюте Toncoin, но не в Украине.

31 марта Telegram официально запустив программу монетизации для владельцев каналов, которую в конце февраля анонсировал основатель популярного мессенджера и, как известно, ни разу «нерусский» (вот здесь объясняли) Павел Дуров.

Монетизация в Telegram для авторов — какие условия

Фактически программа заработала 31 марта. Со вчерашнего дня владельцы публичных каналов, которые имеют не менее 1000 подписчиков, могут получать 50% от дохода от рекламы, которая показывается в их каналах. Все выплаты по программе будут осуществляться в криптовалюте Toncoin, работающей на базе блокчейна TON. Далее владельцы смогут выводить свои вознаграждения без комиссии или реинвестировать их в рекламу в Telegram, коллекционные публичные имена или розыгрыши подписок Premium.

Telegram запустил программу монетизации каналов, но в Украине она не работает
Ежемесячно пользователи Telegram генерируют более 1 триллиона просмотров в каналах, говорится в сообщении разработчика.

Специально под новую программу монетизации мессенджер внедрил новый тип объявлений, которые пользователи могут приобрести за Toncoin. За последнее время монета значительно прибавила в цене. На момент подготовки новости цена за единицу Toncoin составляет около $5,25.

Чтобы начать работу с инструментом монетизации, нужно просто войти в аккаунт на Рекламной платформе Telegram. Статистика монетизации доступна в Настройках канала > Статистика > Монетизация. Вывод средств для владельцев каналов станет доступным в ближайшие недели на Fragment. Важно: сейчас рекламные объявления на базе TON не показываются в Украине, Израиле, России и Палестине. Программа монетизации соответственно также не будет работать.

Остается вспомнить, Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года — через платформу Telegram Ads. Объявления показывают пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более 1000 подписчиков после всех публикаций.

В марте Telegram привлек $330 млн от продажи облигаций, причем выпуск оказался «переподписан» (более низкая доходность, меньший дисконт при размещении), а перед этим Дуров дал первое за семь лет интервью, в котором рассказанныйчто Telegram стоит $30 млрд, имеет 900 млн пользователей, выйдет на IPO к марту 2026 года.

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Относительно регулирования Telegram

Вопрос (не)безопасности Telegram (особенно для военных) в контексте обсуждения необходимости регулирования соцсетей как такового — сейчас один из самых дискуссионных и обсуждаемых. Недавно депутаты зарегистрировали первый закон о регулировании Telegram и других соцсетей, но шансы документа за авторства депутата «ЕС» Николая Княжицкого попасть на голосование в ВР близки к нулю. В то же время глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в недавнем интервью заявивший, что Telegram представляет проблему для нацбезопасности Украины, но в то же время мессенджер помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях.

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