Telegram обошёл по популярности Facebook Messenger и теперь уступает лишь WhatsApp

За последние 5 лет мессенджер Telegram превзошёл по популярности Facebook Messenger. Об этом рассказал автор проекта Павел Дуров.

Он добавил, что на текущий момент Telegram уступает по популярности только мессенджеру WhatsApp. При этом с каждым годом отставание от лидера рынка сокращается.

На текущий момент тройка лидеров на рынке мессенджеров выглядит следующим образом:

WhatsApp – 44% Telegram – 31% Facebook Messenger – 21%

Ещё около 3% рынка занимает Signal.

Идея создать мессенджер для безопасной коммуникации возникла у Павла Дурова в 2011 году. Первая версия приложения для iOS вышла в августе 2013 года. Немного позже в том же году появились версии для Android, Windows и macOS. Со временем в мессенджере появлялись новые функции, такие как стикеры, редактирование и удаление отправленных сообщений, звонки.

Длительное время Telegram был полностью бесплатным. Но со временем в нём появилась реклама в каналах, а также платная подписка Telegram Premium, предоставляющая доступ к некоторым дополнительным функциям.