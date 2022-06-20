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Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человек

Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человек

В Telegram появилась платная версия Premium с ежемесячной подпиской, которая позволит команде в дальнейшем увеличивать лимиты и добавлять новые ресурсоемкие функции при сохранении бесплатной версии мессенджера. Одновременно с запуском платной подписки команда разработчиков Telegram сообщила, что активная аудитория Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекТе, кто пользуется сервисом ежемесячно мессенджера превысила 700 млн. человек. В последний раз Telegram делился статистикой в ​​начале 2021 года и тогда аудитория мессенджера составляла более 500 млн человек.

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Платную версию Telegram впервые анонсировали в начале июня и пообещали ее фактический запуск к концу этого месяца. Поздним вечером 19 июня команда Telegram сообщила о доступности обновления, которое активирует подписку Premium. Ее стоимость — $4,99 в месяц. Оформить подписку можно в разделе Настройки > Telegram Premium.

Пока подписка доступна только для пользователей iPhone — ее добавили в версии 8.8. Когда она станет доступна на Android, не уточняется.

Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надёжной монетизации в соответствии с принципами Telegram. Мы убеждены, что направление развития Telegram должно в первую очередь определяться пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, пользователи всегда будут нашим главным приоритетом.

команда разработчиков Telegram

Что дает Telegram Premium

Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человек1Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человек

После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты увеличиваются вдвое:

  • Загрузка в приложение файлов (фото, видео и другие файлы) объемом до 4 ГБ.
  • Ускоренная загрузка разного контента (фото, видео и других файлов) на максимальной скорости без ограничений.
  • Отключение рекламы в каналах.
  • До 1000 подписок на каналы.
  • Подключение к 4 аккаунтам в любом приложении.
  • Организация чатов: до 20 папок, к которым можно добавить до 200 чатов.
  • Закрепление до 10 чатов в основном списке.
  • Одновременное использование до 20 коротких публичных ссылок (t.me).
  • 400 избранных GIF-анимаций и 10 избранных стикеров.
  • Расширенный раздел О себе: больше символов и возможность использовать любые ссылки.
  • Больше знаков в подписях на фото и видео.
  • Распознавание голосовых сообщений (мгновенное расшифрование голосового сообщения при нажатии кнопки рядом).
  • Уникальные реакции и наклейки.
  • Больше возможностей управления чатами.
  • Особый значок рядом с именем, символизирующим вклад в поддержку Telegram.
  • Видеоаватар, который будет проигрываться для всех пользователей не только в пользовательском профиле, но и в списке чатов и самих чатах.
  • Новые иконки программы.

Новые бесплатные функции

111Telegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человекTelegram запустил платную подписку Premium — ежемесячная аудитория мессенджера уже превышает 700 млн человек

Все существующие функции по-прежнему остаются бесплатными для всех пользователей. Кроме того, команда продолжает добавлять новые возможности и это обновление приносит ряд новшеств:

  • Заявки на поступление в публичные группы:
    • Администраторы теперь могут настроить поступление в публичные группы по заявкам без приглашений.
    • У пользователей, зашедших в группу, будет отображаться кнопка «Подать заявку на поступление».
    • Как только администратор примет заявку, пользователь сможет общаться в чате.
  • Анимированная полоса загрузки для более удобного отслеживания загрузки больших фото, видео и других файлов в Telegram из других приложений.
  • Значок подтвержденной учетной записи в чате (специальный значок у верифицированных групп и каналов теперь будет отображаться не только в списке чатов и профилях, но и в верхней части чата).
  • Улучшение для ботов.
  • Улучшена поддержка экранов ProMotion (гарантировано 120 кадров в секунду при воспроизведении анимаций на последних моделях iPhone и iPad).
  • Быстрая и стабильная работа программы благодаря более чем 100 исправлениям и улучшениям.

Накануне специалисты Kantar CMeter выяснили, что с начала войны время использования Telegram среди украинцев увеличилось в 8 раз — до 40 мин в день.

Феномен Telegram в Украине — с начала войны время использования мессенджера увеличилось в 8 раз


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