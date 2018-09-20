Telegram переходит на язык программирования Swift и заменит основной клиент для iOS приложением Telegram X

Как известно, с января этого года Telegram официально представлен двумя версиями своего приложения для iOS и Android: оригинальным клиентом и экспериментальным Telegram X. Последний был создан с помощью инструментов разработки TDLib на Android и переписан с нуля на языке программирования Swift для платформы iOS. Теперь команда разработчиков в течение нескольких недель планирует заменить оригинальное iOS-приложение Swift-версией.

Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал в своём Telegram-канале, что версия Swift выглядит точно так же, как и текущее приложение, однако работает быстрее и потребляет меньше ресурсов. Он отметил, что разработчики «делают последние штрихи», но уже готовы перевести всех пользователей iOS-устройств на новое приложение. Первое время в работе Telegram, возможно, будут появляться ошибки и сбои, но Дуров обещает быстро устранить все возникшие проблемы.

Обе версии мессенджера на текущий момент доступны в App Store, хотя неясно, как это изменение повлияет на тех, кто всё ещё пользуется устройством с iOS 6, которая не поддерживает Swift (iOS 6 – минимальная версия системы для установки Telegram). С другой стороны, таких устройств сейчас насчитывается всего 0,03% по данным аналитической компании Apteligent – не такая уж и большая потеря, учитывая значительные улучшения приложения для подавляющего большинства пользователей iOS.

Пока неизвестно, планирует ли Дуров заменять основное приложение на Telegram X на Android. На данный момент Android-пользователи установили Telegram X более 5 млн раз, а средняя оценка клиента в Google Play составляет 4,5 балла.

Источник: Techcrunch