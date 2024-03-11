Telegram имеет 900 млн пользователей, зарабатывает сотни миллионов долларов и оценивается в более чем $30 млрд — Павел Дуров

Павел Дуров в одном из последних интервью рассказал о достижениях мессенджера Telegram. По его словам, Telegram стал одним из самых популярных в мире приложений социальных сетей. Он зарабатывает «сотни миллионов долларов» дохода после внедрения рекламы и услуг премиум-подписки.

Павел Дуров также рассказал, что в следующем году ожидается выход Telegram на прибыльную деятельность. А при благоприятных условиях это может произойти еще в этом году. Он добавил, что платформа имеет 900 млн ежемесячно активных пользователей, по сравнению с 500 млн в начале 2021 года.

Дополнительно Дуров сказал, что потенциальные инвесторы, в том числе «глобальные технологические фонды последней стадии развития», «предложили оценку компании более $30 млрд». Но он исключил продажу платформы, вместо этого изучает будущее первичное публичное размещение (IPO).

«Главная причина, по которой мы начали монетизировать, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми», — сказал он. «В целом мы видим ценность [IPO] как средство демократизации доступа к стоимости Telegram».

Осведомленные источники сообщили, что Telegram, вероятно, будет стремиться к листингу в США, когда компания достигнет прибыльности и рыночные условия будут благоприятными. Дуров отказался комментировать сроки или возможное место IPO, но сказал, что Telegram «изучил несколько вариантов».

Также он сказал, что во время IPO Telegram рассмотрит возможность продажи акций лояльным пользователям — вслед за Reddit.

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Дополнительно Дуров сообщил, что Telegram планирует усовершенствовать свои процессы модерации в этом году ─ когда разворачиваются многочисленные выборы по всему миру ─ «развернуть механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем».

Но «если они не пересекут красные линии, я не думаю, что мы должны следить за тем, как они высказываются», — сказал Дуров о публикациях пользователей.

Источник: ft

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