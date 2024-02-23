Reddit планирует выйти на IPO и приглашает к инвестициям активных пользователей

Reddit подала заявление S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), где подробно описала свои финансы и бизнес-цели в преддверии первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом RDDT.

В этом документе Reddit утверждает, что в прошлом году она получила $804 млн дохода, подавляющее большинство которого принесла реклама (98%). Однако компания является убыточной, ее чистый убыток в 2023 году составил $90,8 млн. Сервис насчитывает 267,5 млн еженедельно активных пользователей, более 100 тыс. активных сообществ и 1 млрд публикаций.

Довольно необычно Reddit предоставляет неопределенному количеству своих ведущих пользователей, включая модераторов и тех, кто имеет высокие баллы кармы, возможность купить акции на IPO. Это привилегия, которая обычно предоставляется профессиональным инвесторам, которые хотят приобрести акции по теоретически более низкой цене, прежде чем все остальные смогут приобрести их на публичном рынке.

Reddit будет распределять доли с помощью многоуровневой системы, начиная с «определенных пользователей и модераторов, определенных нами, которые внесли значительный вклад в программы сообщества Reddit». После этого первого уровня будет предложено приобрести акции людям с показателем кармы не менее 2000 и тем, кто «выполнил не менее 5000 действий модератора». Компания говорит, что зарезервировала 1,3 млн акций своего класса А «для финансирования программ, связанных с сообществом, которые позволяют реддиторам воплощать свои идеи в жизнь».

Одними из составляющих своей стратегии монетизации Reddit называет лицензирование данных и обучение моделей ИИ. Ранее компания объявила о сделке с Google по обучению систем искусственного интеллекта, которая будет приносить $60 млн в год.

Что интересно, генеральный директор конкурирующей компании OpenAI Сэм Альтман вложил более $60 млн в акции Reddit и контролирует 9,2% голосов Reddit. Альтман впервые инвестировал в Reddit в 2014 году, когда был президентом акселератора Y Combinator, и продолжил инвестировать в 2021 году, увеличив долю своих акций.

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Источник: The Verge, CNBC

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