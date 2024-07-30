Намного больше, чем считали. Новые расчеты показывают, что границы Солнечной системы необходимо расширить

До сих пор ученые считали, что Солнечная система заканчивается гипотетическим облаком Оорта, расположенным на расстоянии чуть более одного светового года от Солнца. Однако новое исследование американских ученых может кардинально изменить это представление.

Эдвард Белбруно из Ешива-университета в Нью-Йорке и Джеймс Грин, бывший главный научный сотрудник NASA, создали математическую модель, которая обнаружила область на расстоянии 3,81 светового года от Солнца, где космические объекты все еще могут подпадать под его гравитационное воздействие. Результаты исследования опубликованы на сайте электронного архива препринтов arXiv.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы исследовать взаимодействие гравитационных сил Солнца и центра Галактики. Они обнаружили две области, где объекты ведут себя подобно точкам Лагранжа Точки Лагранжа — пять специальных точек в системе с двумя большими телами, в которых малое тело может оставаться в стабильном положении относительно больших тел., но затем резко меняют направление движения под влиянием солнечной гравитации.

В этих регионах космические тела сначала движутся по эллиптической орбите, которая впоследствии трансформируется в сложную траекторию, похожую на множество Мандельброта Множество Мандельброта — известный фрактал, который имеет сложную геометрическую структуру и является примером динамической системы.. Эти объекты теоретически могут оставаться на такой орбите бесконечно долго, не вылетая в межзвездное пространство и не сталкиваясь с Солнцем.

Белбруно и Грин считают, что эта область может быть своеобразной ловушкой для межзвездных объектов, таких как планеты-сироты Планеты-сироты — планеты, которые не вращаются вокруг какой-либо звезды, а свободно дрейфуют в космосе., кометы или астероиды вроде Оумуамуа Оумуамуа — первый известный межзвездный объект, который прошел через Солнечную систему в 2017 году.. Если это подтвердится, научному сообществу придется пересмотреть наше понимание границ Солнечной системы.

Исследователи предлагают изучить эту область с помощью мощных телескопов, в частности широкоугольного обзорного телескопа-рефлектора обсерватории Веры Рубин, который должен заработать в 2025 году. Обнаружение захваченных объектов в этой зоне подтвердило бы теорию ученых и заставило бы пересмотреть границы Солнечной системы.

Источник: Newscientist