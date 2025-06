Первые кадры геймплея The Blood of Dawnwalker — бойня с вампирами в Карпатах от геймдиректора Witcher 3

Бывшие создатели The Witcher показали геймплей The Blood of Dawnwalker, где квест превратился из обычного дня в храме в ночную кровавую бойню.

Студия Rebel Wolves больше всего сосредоточилась на смене окружающей среды в зависимости от времени суток. Чтобы продемонстрировать ключевую механику The Blood of Dawnwalker, создатели показали один и тот же квест в разное время. И тут сразу напомним, что главный герой Коэн днем — обычный человек, а ночью становится Страж Рассвета с вампирскими способностями и вынужден утолять жажду крови.

Именно поэтому, пока светит солнце, он заходит в собор, общается со священником и исследует обряд с кровавым подтекстом. Вроде бы заурядная ситуация в RPG. Но как только наступает ночь, двери собора закрываются — и Коэну приходится действовать иначе: лазить по крышам, использовать вампирские способности и устроить бойню с боссом-вампиром. Все это — часть системы двойного игрового цикла. Хотя видео заканчивается поражением, игроки могли бы вместо этого незаметно ходить и вообще избегать боя.

Судя по описанию, большинство квестов имеют как минимум два варианта прохождения — дневной и ночной. Однако и без этой механики сюжет остается разветвленным: на развитие событий влияют предыдущие выборы, союзники и враги, а также время, когда игрок решил взяться за задание. Не менее важно то, что игровое время ограничено — всего 30 суток. Так что можно будет перепроходить ключевые моменты неоднократно, если The Blood of Dawnwalker оправдает надежды.

«Каждый квест — это сложная структура с несколькими возможными путями, ведущими к конечной цели. Мы максимизируем свободу и свободу игрока, предлагая вам нарративную песочницу для игры», — говорит директор-дизайнер Даниэль Садовски.

Отдельно Rebel Wolves показала меню характеристик, бонусов и магии — с нюансом: использование заклинаний стоит здоровья. Как объясняет Даниэль Садовски, главному герою придется заплатить за то, что он действует против правил реальности.

Разработчики напомнили о сеттинге: Европа 14 века. Темные времена — эпидемии и войны — идеальный момент для того, чтобы вампиры вышли из тени и устроили собственный банкет. Главный герой Коэн получает вампирские способности и бросается в погоню за последним шансом спасти свою семью. Остается вопрос: сможет ли он удержаться от соблазна, или превратится в монстра, с которым сам же и должен был бороться?

В целом The Blood of Dawnwalker — однопользовательская ролевая игра с открытым миром, построенная на Unreal Engine 5. По словам разработчиков, она создана с акцентом на сюжет, выбор и исследование мира. Студия Rebel Wolves возглавляется Конрадом Томашкевичем, бывшим директором The Witcher 3, а над нарративом работает Якуб Шамалек, который писал сценарии для CD Projekt. В команде также ветераны Shadow Warrior, Cyberpunk 2077, Thronebreaker.

Игра выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Источник: Games Radar