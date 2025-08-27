Новости Кино 27.08.2025 comment views icon

"Теперь ты здесь живешь": вышел тизер-трейлер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" с Джеймсом Сандерлендом

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Теперь ты здесь живешь": вышел тизер-трейлер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл" с Джеймсом Сандерлендом

Вышел первый тизер-трейлер фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл» — уже третьей экранизации культовой франшизы игр, на этот раз сосредоточенной на сюжете Silent Hill 2.

«Джеймс Сандерленд опустошен разлукой со своей возлюбленной и получает таинственное письмо, которое приводит его в городок под названием Сайлент Хилл, где он надеется найти ее. Впоследствии оказывается, что город был изменен неизвестной злой силой. Сомневаясь в своей психической стойкости, Джеймс пытается постичь реальность и надеется остаться достаточно сильным, чтобы спасти свою возлюбленную», — из официального синопсиса.

Сандерленда сыграл Джереми Ирвин, а Мэри Крейн — Ханна Эмили Андерсен.

Кристофер Ганс, снявший «Сайлент Хилл» в 2006 году, вернулся к режиссуре и написал сценарий в сотрудничестве с Сандрой Во-Ан и Уильямом Шнайдером.

«Возвращение в Сайлент Хилл» — это адаптация, созданная из глубокого уважения к настоящему шедевру, культовой Silent Hill 2 от Konami. Надеюсь, что фанам понравится фильм», — говорил Ганс в мае, когда сообщалось, что Cineverse приобрела ленту для проката в США.

В трейлере нам демонстрируют кучу разных монстров, среди которых Криперы, Лежачие Фигуры, Медсестры и в конце — сам Пирамидоголовый.

«Теперь ты здесь живешь», — подытоживает надпись на экране в конце видео.

Фильм стартует в кинотеатрах 23 января 2026 года.

Франшиза Silent Hill дебютировала на PlayStation в 1999 году, породив три продолжения в течение следующих пяти лет. Хотя далее последовали другие части и спинофы, первый серийный выпуск считается одним из самых известных и самых атмосферных достижений в игровом жанре survival horror.

Silent Hill 2 вышла в 2002 году и получила римейк в 2024-м. 25 сентября ждем релиз Silent Hill f — восьмой игры в серии, события которой происходят в вымышленном японском городке Эбисугаока 1960-х годов и рассказывают историю старшеклассницы Хинако Шимидзу, которая пытается выжить в городе, охваченном загадочным туманом, решая головоломки и сражаясь с монстрами.

Источник: IGN, Variety

