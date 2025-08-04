Первые реакции на Silent Hill f после 5 часов игры — достойные графика и сюжет, но "странная" боевая система

За закрытыми дверями появились первые пять часов Silent Hill f — и они неожиданно принесли атмосферу и сюжетную глубину, похожие на римейк Silent Hill 2.

После анонса продолжения франшизы в японском сеттинге, где будет гораздо меньший акцент на огнестрельное оружие, многие игроки были скептическими. Некоторые считали, что геймплей за японскую школьницу Симидзу Хинако будет скучным и слишком не похожим атмосферой на предыдущие части. Однако издания, получившие доступ к 5 часам сюжета, вносят коррективы в этот пессимизм.

Действие происходит в вымышленном селе Эбисугаока, которое детально воссоздано с узкими улочками, старыми домами и типичными для того времени элементами. Для этого разработчики вдохновлялись реальной префектурой, хотя сначала им пришлось повоевать с горой Фудзи Игра начинается с того, что школьница сбегает из дома после конфликта с пьяным отцом. Чтобы не грустить она пошла прогуляться со своими друзьями, но быстро становится понятно, что вокруг творится какая-то чертовщина. Вскоре девушка держит в руках железную трубу — классическую для серии.

Подросток прогуливались по улицам, которые по словам IGN, выглядят органичными и живыми. Вокруг проработано много деталей, которые дополняют окружение. Критик добавляет, что японская уютная атмосфера быстро начинает напоминать римейк Silent Hill 2 от Bloober Team. С этим мнением соглашается Games Radar. Но сражаться с монстрами не так просто из-за контратак — они наносят большой урон, но требуют точной реакции. Если не играли в Sekiro, то будет непросто.

«Когда вы вооружены железными трубами и наносите удары врагам ножами, вы заметите, что в игре присутствует система износа оружия. Это приятная деталь — оружие, которое вот-вот сломается, меняет вид, так что приготовьтесь держать в руках согнутую трубу или сломанную биту. Это также служит подсказкой для игрока: Хинако признает, что оружие следует отремонтировать», — пишет издание.

Новый сеттинг хвалит и Polygon, который говорит, что смена обстановки оставляет узнаваемую атмосферу, но вводит новых персонажей и сюжетные повороты. В начале пути Симидзу Хинако не одна, поскольку встретилась с друзьями. Но критик добавил, что они могут быть заклятыми врагами — и здесь не до конца понятно. В предыдущем геймплее звучала фраза, что главная героиня предательница: но ни здесь, ни там до конца не сказано это внутренние страхи или ужасная тайна.

«Хинако, ты оставила меня в одиночестве. Ты предательница», — говорит монстр на скриншоте.

Поэтому, похоже, в дальнейшем ей придется выживать самой. Плюс там будет индикатор благоразумия героини, который влияет на боевые способности, реальный и потусторонний миры Эбисугаоки.

«Хотя Хинако и не является супергероиней из боевика, как многие главные герои видеоигр, со временем она может получать улучшения и новые способности. В Silent Hill f предусмотрена система прогресса, в которой Хинако может приносить дары (преимущественно еду) в хокора — небольшие синтоистские святилища, где она читает молитвы, чтобы улучшить свои характеристики, например, сохранить разум, — и получает ома́мори, дающие особые бонусы», — пишет Polygon.

Раньше на слитом видео можно было увидеть святыню, и теперь понятно к чему она. Также издание делится впечатлениями от головоломок: некоторые вызывали раздражение, другие — напряжение, как задание с чучелами на рисовом поле. Головоломку с рисовым полем, которое усеяно трупами друзей девушки, вспомнили и другие издания. Все отмечали, что хотя задача не очень сложная — она нервная, поскольку неверные решения приводят к тому, что вас преследуют.

Отдельно GameSpot обратило внимание на нового загадочного человека в маске. Это загадочный персонаж в маске с белоснежными волосами и внешностью K-pop айдола соблазняет Хинако ласковыми словами. Он ведет ее сквозь темный духовный мир и одновременно вызывает легкое ощущение угрозы. Скорее всего, этот демон не так однозначен, как может показаться с первого взгляда.

В целом всем понравилась графика, сюжет, атмосфера и исследование мира Silent Hill f. Хотя боевую систему слишком не ругали, но говорили, что она довольно необычна для игр серии и может выбивать из колеи. Она имеет немало souls-like элементов, как стамина, легкая и тяжелая атака, спаривание/контратаки, доджи и тайминги в боссах. Сейчас однозначно плохих отзывов нет, что уже в свое время победа.

Напомним, релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. В Steam игра выйдет без Denuvo. Для тех, кто приобретет Deluxe Edition получит двухдневный ранний доступ. В настоящее время продолжаются предзаказы, которые стартуют от ₴1 475.