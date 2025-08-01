Новости Игры 01.08.2025 comment views icon

Игру Silent Hill f должны были снять в реальном городе Сайлент-Хилл, но помешала гора Фудзи

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Игру Silent Hill f должны были снять в реальном городе Сайлент-Хилл, но помешала гора Фудзи

Разработчики Silent Hill f хотели продолжить серию в реальном Сайлент Хилле — с символизмом, окружением и отсылками — но все испортила гора Фудзи.

Команда планировала сделать игру японским сеттингом по-настоящему атмосферной, поэтому рассматривала реальные места. Они обратили внимание на префектуру Сидзуока, которая заинтересовала их не просто атмосферой. Символизм такой — место почти дословно переводится как «Тихий Холм», то есть Silent Hill. Разработчикам показалось, что это шикарная идея, поэтому часть студии даже поехала туда для изучения локаций.

Но на месте быстро стало понятно: гора Фудзи испортила планы. Ее видно из любой точки префектуры, что на самом деле довольно очевидно. Разработчикам осталось лишь разочароваться, что гора «казалась слишком властной» и «перекрывала бы туманную атмосферу». По их мнению, наличие Фудзи меняло настроение всей игры.

Команда приехала обратно в свой офис и начала думать над новым сеттингом. После часов брейншторма разработчики выбрали другое реальное место — Канаяма, префектура Гифу. Похоже разработать его с нуля не было вариантом. Так что теперь мы знаем, что стало основой для вымышленного города Эбисугаока, в котором и разворачивается действие Silent Hill f.

По словам сценариста Ryukishi07, «городской пейзаж Канаямы, похожий на сетку, имеет интересную форму», поэтому он и предложил эту локацию. Разработчики дополнили улочки разложением, заражением и жуткими красными цветами. Именно там тело героини школьницы Симидзу Хинако поглощают загадочные красные лозы. Они способны прорастать сквозь плоть, что выглядит довольно отвратительно.

Гру Silent Hill f мали зняти в реальному місті Сайлент-Гілл, але завадила гора Фудзі
Вымышленный город Эбисугаока, который разработали из реального Канаяма / Konami

Десятилетиями Silent Hill считалась эталоном психологического ужаса, параноидальной атмосферы и историями, доводящими всех до безумия. На этот раз нам обещают кое-что новое вместо медсестер, изуродованных младенцев и других монстров, которые трудно придумать даже во сне с температурой +40.

Что особенно интересно в продолжении франшизы— вина Симидзу Хинако. Из трейлеров трудно сказать, связана ли главная героиня напрямую с созданными ужасами вокруг. На это якобы намекает атмосферное рисовое поле, окутанное туманом, где повсюду ее распятые друзья — словно пугала с изогнутыми конечностями. Также трейлер сопровождался фразой, что Хинако кого-то предала. Почему, кого, когда, действительно ли — тайна сюжета.

Релиз Silent Hill F запланирован на 25 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. В Steam игра выйдет без Denuvo. Для тех, кто приобретет Deluxe Edition откроется двухдневный ранний доступ. Сейчас продолжаются предзаказы, которые стартуют от ₴1 475.

Источник: CGM

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