Tesla Cybertrack отдыхает: отец создал для дочери самое технологичное детское авто

Вероятно, Tesla следует присмотреться к этому человеку. С помощью Raspberry Pi Джон Скагмо превратил детский электромобиль, который ездит вперед-назад, в самое технологичное авто своего класса.

Джон приобрел детский электрический автомобиль с «мертвым» аккумулятором и дал ему новую жизнь. Он укомплектовал автомобиль Raspberry Pi и сенсорным экраном, музыкальной системой, лучшим управлением, рабочими фарами и тому подобное.

Изначально Скагмо хотел построить машину для своей дочери с нуля. Впрочем, он сосредоточил свою энергию на том, что ему нравилось: на электронике. Это был очень простой автомобиль, который мог двигаться вперед и назад, и энтузиаст превратил его в нечто гораздо ближе к современным авто. Он создал панель приборов с функциональными кнопками и переключателями, селфи-камерой, сенсорным дисплеем и динамиком.

Все это работает под управлением Raspberry Pi 3 со специальной дочерней платой GPS/GNSS. отец использует ее, чтобы следить, куда едет машина — настройки передаются через Wi-Fi на сервер Home Assistant.

Звуковая система имеет усилитель, подключенный к небольшому сабвуферу под сиденьем и динамику на панели приборов. Педаль газа пропорциональна — чем больше ребенок нажимает ее, тем быстрее едет машина.

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Панель приборов создана панель на основе формфактора 3U. Боковины изготовлены из фанеры, а сама панель — из алюминиевого листа 2,5 мм. На панели есть широкоугольная селфи-камера, которая предназначена в первую очередь для «записи веселых видео, но также полезна для двусторонней видеосвязи с водителем».

Панель содержит 4″ сенсорный экран 480×800, который отображает воспроизведение музыки и остаток заряда батареи и процент нажатия педали акселератора. Также есть подвижная карта. Все это было сделано с помощью программы PyQT GUI, которую Скагмо написал для Raspberry Pi.

Массив физических кнопок со светодиодными индикаторами подключается через I2C к микроконтроллеру MCP23018. Есть кнопки переключения между движением вперед и назад, включения фар, сирены и управления музыкальным плеером. Есть даже кнопка для управления дверью гаража.

Джон Скагмо нашел светодиодные фонари «ангельский глаз», которые идеально вписываются в колодец для фар-наклеек. Они также подключены к панели приборов, их можно включать и выключать кнопкой. В целом проект очень основательный, любой ребенок обрадовался бы такому функциональному авто.

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Источник: Tom’s Hardware

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