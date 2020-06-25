Tesla оказалась худшей в рейтинге качества J.D. Power 2020 – 250 проблем на каждые 100 автомобилей





Исследование качества автомобилей J.D. Power 2020 Initial Quality Study (IQS) ранжирует автопроизводителей в зависимости от количества проблем, выявленных в автомобилях. Данный рейтинг считается отраслевым эталоном качества новых автомобилей. Ключевым показателем являются проблемы, возникшие на 100 транспортных средствах (PP100). Чем ниже показатель, тем меньше проблем и поломок встречается в автомобилях, а значит, их качество считается выше.

В этом году впервые в рейтинге принимает участие Tesla. И первое участие оказалось провальным для производителя электромобилей. Компания получила рейтинг 250 PP100, или 250 проблем на каждые 100 автомобилей. И это худший показатель рейтинга J.D. Power 2020.

Проблемы с качеством Tesla в основном касаются косметических дефектов (таких как дефекты краски, плохо прилегающие панели кузова, скрипы), а не ключевых элементов автомобиля, таких как трансмиссия или информационно-развлекательные функции. Так что речь скорее о плохом контроле качества на производстве, а не инженерных просчётах. Вместе с тем, есть претензии и специфические для электромобилей. Они касаются меньшего запаса хода от одного заряда батареи, чем ожидалось. Таким образом, оценка запаса хода является неточной.

При этом отмечается, что Tesla является не совсем официальным участником рейтинга. В отличие от прочих автопроизводителей, Tesla не предоставила разрешение на исследование отзывов владельцев автомобилей в 15 штатах США, как того требуют условия оценки. Но авторам рейтинга удалось собрать достаточно большое количество отзывов в других 35 штатах, и на основании этой базы данных был рассчитан общий балл для Tesla. Хотя Калифорния, крупнейший рынок электромобилей в США, не был включён в это исследование. Тем не менее, авторы J.D. Power 2020 решили ранжировать производителя электромобилей на основании отзывов примерно 1250 владельцев Tesla. Большая часть участников исследования являются владельцами Model 3.

Исследование J.D. Power является ежегодным на протяжении уже 34 лет. Оно обобщает в единый показатель неработающие компоненты, функции, которые трудно понять или использовать, или же которые работают не так, как ожидают владельцы. Рейтинг J.D. Power 2020 составлен на базе ответов 87282 покупателей или арендаторов автомобилей 2020 года выпуска, которые были опрошены после 90 дней владения. Опрос проводится в США. И в 2020 году на 100 электромобилей Tesla приходится в среднем 250 проблем. Для сравнения, первое место заняли бренды Dodge и Kia, получившие 136 баллов (проблем на 100 автомобилей). На предпоследнем месте с результатом 228 значится Land Rover. Среднее значение по отрасли составляет 166.

Источник: electrek