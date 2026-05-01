Новости Авто 01.05.2026

Tesla Semi сдвинулся с места: началось серийное производство электротягача с запасом хода 800 км

Вадим Карпусь

Tesla Semi зрушив з місця: почалось серійне виробництво електротягача із запасом ходу 800 км

После многих лет задержек Tesla наконец-то перешла от обещаний и экспериментов к серийному производству своего электрического тягача Tesla Semi. Компания собрала первый грузовик на новой производственной линии на отдельном заводе в Неваде. Это событие фактически можно назвать стартом полноценного масштабного производства.


Новый комплекс занимает площадь 157 935 м² и расположен рядом с Gigafactory Nevada. Ранее Tesla уже выпускала небольшие партии Semi, но делала это вручную и медленно. Теперь речь идет о совершенно другом уровне производства — серийного.

История этой модели затянулась. Впервые Tesla Semi показали еще в 2017 году. Тогда компания обещала старт производства в 2019-м, но дедлайны неоднократно переносили — на 2020, 2021 и 2022 годы. В итоге первые грузовики получила PepsiCo в конце 2022 года, но это были не серийные машины.


Инженеры за это время доработали конструкцию. В частности, им удалось уменьшить массу тягача примерно на 454 кг. Это важно для коммерческого транспорта: чем легче машина, тем больше груза она может перевозить. Общая допустимая масса автопоезда достигает 37 190 кг.

Tesla предлагает две версии. Базовая Standard Range проезжает до 523 км на одном заряде и стоит от $260 тыс. Старшая Long Range преодолевает до 805 км и стартует от $290 тыс. Несмотря на высокую цену, эти показатели остаются конкурентными на фоне других электрогрузовиков.

Тягач оснащен тремя независимыми электромоторами на задних осях с суммарной мощностью 1072 л.с. За питание отвечают новые батареи формата 4680, которые Tesla производит прямо на той же площадке. Это сокращает логистику и позволяет быстрее масштабировать выпуск.

Для зарядки компания создала отдельную инфраструктуру — Megacharger. Такие станции выдают до 1,2 МВт мощности и могут зарядить батарею с почти нуля до 60% примерно за 30 минут. Это хорошо вписывается в обязательные перерывы водителей: во время отдыха грузовик заряжается и уже готов ехать дальше. Первую станцию открыли в Калифорнии, и Tesla планирует развернуть еще 66 таких в 15 штатах.

Рынок электрогрузовиков уже не пустует, как было на момент анонса Tesla Semi. Volvo и Daimler уже продают свои модели и даже успели поставить тысячи машин. Однако Tesla делает ставку на больший запас хода и более низкую цену.

Компания планирует выпускать до 50 тыс. таких тягачей ежегодно. В то же время аналитики ожидают значительно более скромные цифры — от 5 тыс. до 15 тыс. единиц в 2026 году.

Спрос уже заметен. В Калифорнии действует программа поддержки экологического транспорта, и за год на Tesla Semi подали 965 заявок. Для сравнения, все остальные производители вместе получили менее 100. Однако это все равно значительно меньше расчетных показателей.

Появляются и новые модели использования. Например, Alyath предлагает формат «Semi как сервис». Бизнес может не покупать тягач сразу, а платить ежемесячную подписку, которая включает сам транспорт, зарядную инфраструктуру и электроэнергию.


Таким образом, Tesla наконец перешла от обещаний к конвейеру. Если компания справится с масштабированием, а спрос будет высоким, Semi может серьезно изменить рынок грузовых перевозок. Но главный тест еще впереди: насколько качественными окажутся новые автомобили и не повторят ли судьбу Tesla Cybertruck.

Источник: arenaev

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
