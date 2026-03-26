Tesla выпустит что-то "намного круче, чем минивэн" — Илон Маск

Илон Маск намекнул на новый автомобиль Tesla, который должен стать «чем-то гораздо круче минивэна». Такое заявление он сделал в ответ на запрос пользователей о транспорте с большей вместимостью для пассажиров.





Впрочем, пока рано радоваться. Компания сейчас ограничивает запуск новых моделей, поскольку меняет фокус и движется в сторону концепции «транспорт как сервис». Из-за этого Tesla уже сократила количество активных автомобильных программ. Если раньше их было четыре с планами расширения, то сейчас осталось три, и все они демонстрируют спад.

Идея создать электрический минивэн или микроавтобус для Tesla не нова. Еще около десяти лет назад компания рассматривала этот сегмент. В плане Tesla Master Plan Part 2 Маск прямо говорил о необходимости электрификации транспорта с большой пассажировместимостью. Параллельно Tesla развивала направление грузовиков и представила Tesla Semi, но отдельный пассажирский транспорт так и не показала.

Ранее также обсуждали вариант электрического минивэна на базе Tesla Model X, но проект не дошел до реализации. Были идеи создать подобный транспорт для The Boring Company, однако в итоге компания использует обычные серийные модели Tesla. Еще в 2018 году Маск даже предполагал сотрудничество с Mercedes-Benz для создания электрической версии фургона Sprinter, но эта идея также не получила развития, а немецкий бренд в итоге сам выпустил электрический eSprinter.





Новый виток обсуждения появился после того, как Маск заявил, что Tesla Cybertruck можно использовать как семейный автомобиль — он вмещает три детских кресла на втором ряду. Пользователи отнеслись к этому скептически и предложили сделать полноценный минивэн. В ответ Маск коротко написал: «Гораздо круче, чем минивэн, уже на подходе». Но никаких деталей не раскрыл.

Заметим, к обещаниям Маска стоит относиться с осторожностью. В прошлом году он уже обещал «самую эпичную демонстрацию» Tesla до конца 2025-го. В конце концов, ничего грандиозного так и не произошло. А до того Маск несколько раз обещал и переносил выпуск Roadster.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Как бы там ни было, пока больше похоже, что Илон Маск снова подогревает интерес к новым форматам транспорта, но конкретики пока нет. Учитывая смену стратегии Tesla и ориентацию на робототехнику, даже громкие обещания могут остаться нереализованными. Поэтому ждать стоит, но без завышенных ожиданий.

Источник: electrek