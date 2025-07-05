Tesla, подвинься: новый Xpeng G7 предлагает до 702 км пробега, адаптивную подвеску и цену от $27325

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Электромобильная гонка в Китае набирает новые обороты. Компания Xpeng, которая уже давно заявляет о себе как о серьезном игроке на рынке электрокаров, официально представила свой новый кроссовер Xpeng G7. Этот электромобиль имеет все шансы стать мощным конкурентом Tesla Model Y и новенькому Xiaomi YU7. Ведь он предлагает привлекательные характеристики и чрезвычайно агрессивную цену.

Характеристики Xpeng G7

Xpeng G7 построен на заднеприводной платформе и имеет электромотор мощностью 292 л.с. (218 кВт), выдающий 450 Нм крутящего момента. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды. Запас хода, согласно китайскому стандарту CLTC, составляет от 602 до 702 км, в зависимости от емкости аккумулятора и размера колес. Покупатели могут выбрать одну из двух LFP-батарей: 68,5 кВт-ч или 80,8 кВт-ч.

Технология быстрой зарядки 5C от Xpeng позволяет за 10 минут пополнить заряд, достаточный для преодоления 436 км. Зарядка от 0 до 80% занимает всего за 12 минут. Кроме того, авто поддерживает функцию Vehicle-to-Load (V2L), которая дает возможность питать внешние устройства мощностью до 6 кВт — например, электроплиту или кофеварку в кемпинге.

Подвеска с адаптивной системой на базе искусственного интеллекта подстраивается к дорожным условиям за миллисекунды, обеспечивая уровень комфорта, который, по словам производителя, превосходит даже Mercedes-Benz GLE и Model Y.

Новый Xpeng G7 может похвастаться более крупными размерами, чем Tesla Model Y. Его длина составляет 4892 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1655 мм, а колесная база — 2890 мм. Просторный салон является ключевым фактором для многих семей и главным преимуществом на переполненном китайском рынке кроссоверов.

Как следствие, места для багажа более чем достаточно. Основной багажник имеет полезный объем 819 л, с разложенными сиденьями этот показатель увеличивается до 2277 л. Еще есть 120 л пространства для перевозки вещей под полом и передний багажник объемом 42 л.

Дизайн и интерьер

Внешне G7 выглядит современно и сдержанно. Передняя часть выполнена в фирменном стиле второго поколения X Face с узкими дневными ходовыми огнями, соединенными LED-полосой. Задние фонари получили название Star Ring. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,238. Он немного выше, чем у Model Y (0,230), но все равно впечатляет.

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Интерьер построен по принципу минимализма. Физические кнопки исчезли, а управление сосредоточено в центральном 15,6-дюймовом экране информационно-развлекательной системы, выполненной на чипе Snapdragon 8295. Изюминка салона — огромный 87-дюймовый AR-HUD дисплей, разработанный совместно с Huawei, который выводит важную информацию прямо на лобовое стекло.

В салоне установлены 20 динамиков, два беспроводных зарядных модуля мощностью 50 Вт, а также панорамная крыша. Пассажиры второго ряда получают 8-дюймовый экран, персональные климатические настройки, складной столик и беспроводную зарядку.

Версия Ultra оснащена двумя чипами Turing с вычислительной мощностью 2250 TOPS, что позволяет реализовать автономное вождение 3-го уровня. Ожидается, что эта функция станет доступной через обновление ПО к концу 2025 года. Стандартные версии используют два чипа Nvidia Orin-X (производительность 508 TOPS).

Цена Xpeng G7

G7 Max (602 км) — 195 800 юаней ($27 325). Это на 26% меньше стартовой цены Tesla Model Y в Китае;

G7 Max (702 км) — 205 800 юаней ($28 720);

G7 Ultra (702 км) — 225 800 юаней ($31 510).

Те, кто закажет G7 Ultra до 31 июля, получат в подарок отделку из кожи Nappa и электропривод дверей.

Эта модель сразу вызвала ажиотаж. Первые 10 тыс. заказов были оформлены всего за 9 минут.

Источник: electrek, arenaev

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