Tesla снова отзывает кроссоверы Model X из-за неисправности пассажирских сидений. На сей раз сидений второго ряда

В апреле 2016 года Tesla уже проводила отзывную кампанию Model X из-за неисправности третьего ряда сидений. И вот вчера компания Илона Маска распространила официальное сообщение, в котором говорится о новом добровольном отзыве 11 тыс. автомобилей Model X. И поводом снова стала потенциальная неисправность в складных механизмах пассажирских сидений. Только на сей раз это неисправность в механизмах второго ряда сидений.

Хотя, по словам производителя, эта неисправность едва ли может создать серьезные проблемы, и пока не был зафиксирован ни один случай проявления этой неисправности в реальных условиях, из мер предосторожности решено было провести отзывную кампанию.

Программа распространяется на машины, изготовленные в период с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года. Tesla уточняет, что неисправность была выявлена в ходе внутренних тестов и заключается в неправильной настройке кабелей, которая препятствует правильной фиксации левого сиденья в вертикальном положении и может послужить причиной неожиданного складывания сидений во время движения или в ходе ДТП.

По оценке производителя, в донастройке механизма нуждаются примерно 3% отзываемых электромобилей. Соответствующие оповещения о необходимости обратиться в центр обслуживания Tesla Service Center или к официальному представителю для устранения уязвимости компания начала рассылать клиентам 12 октября. До устранения неисправности производитель рекомендует избегать сценария с размещением одновременно двух взрослых людей на задние кресла слева и в центре.

Подобные отзывные кампании Tesla проводила и раньше, и сама по себе ситуация является вполне обычным рабочим моментом. Она не несет никакой угрозы ни безопасности клиентов, ни, тем более, репутации автопроизводителя.

Источник: cnbc