Только два фильма: Стивен Кинг назвал идеальные адаптации своих книг

Раздел Кино выходит при поддержке ?

И это не хорроры.

Стивен Кинг, чьи произведения неоднократно адаптировали для кино и телевидения, раскрыл, какие фильмы наиболее точно передали суть его книг. Несмотря на многочисленные экранизации, от «Керри» 1970-х годов до будущего фильма ужасов о вампирах «Жребий», только два фильма, по мнению автора, полностью соответствуют оригинальным текстам.

«Есть несколько фильмов, о которых я могу сказать: да, это моя история. «Останься со мной» — один из них, «Побег из Шоушенка» — другой», — поделился писатель в разговоре с изданием Deadline. Он добавил, что многие экранизации его произведений принесли ему истинное удовольствие.

«Останься со мной» считают одной из самых известных историй о взрослении в Голливуде. Фильм рассказывает о четырех парнях из Орегона, которые отправляются на поиски тела трагически погибшего незнакомца. Лента собрала более $3,8 млн в прокате 1986 года и получила 94% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

«Побег из Шоушенка» относится к другому жанру творчества Кинга. Фильм рассказывает драматическую историю Энди Дюфрейна, которого несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Хотя лента не имела коммерческого успеха, критики высоко оценили ее.

Напомним, недавно вышел украинский тизер фильма «Обезьяна» по произведению Стивена Кинга.

Онлайн-курс Digital Marketing від Mate academy. Станьте високооплачуваним спеціалістом завдяки курсу Digital Marketer та почніть карʼєру в IT з нуля. Отримати знижку на курс

Источник: Dexerto

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.