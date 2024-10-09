Топ-100 лучших хорроров всех времен от Variety: «Техасская резня бензопилой» на первом месте

Издание Variety опубликовало список из 100 лучших фильмов ужасов всех времен в честь предстоящего Хэллоуина. В топ попали такие классические хорроры, как «Ночь живых мертвецов», «Сияние», «Носферату» и не только.
«Вопрос «Что такое ужасы?» стал центральным в каждой дискуссии. Многие часы журналисты провели в спорах о границах жанра, который послужил стартом для множества карьер. Как часто один из этих кошмаров наяву вас настолько смущал, что возвращался во сне?», — пишет Variety.
Первое место занял слэшер «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, вышедший в 1974 году. Второе место досталось «Экзорцисту» Уильяма Фридкина, а третье «Психо» Альфреда Хичкока. В десятку лидеров также вошли «Челюсти», «Ребенок Розмари», «Ночь живых мертвецов», «Кинопроба», «Сало, или 120 дней Содома» и «Кэрри».
Фантастический триллер «Чужой» оказался на 11-м месте рейтинга. Детективный триллер «Молчание ягнят» разместился на 13-й позиции. В двадцатку попали «Хэллоуин», «Сияние» и «Ловушка».
В полном списке также есть «Муха», «Веселые игры», «Крик», «Кошмар на улице Вязов», сиквел «Человеческой многоножки» и «Суспирия».
Лучшие фильмы ужасов в истории по версии Variety (топ-30):
- «Техасская резня бензопилой» (1974)
- «Экзорцист» (1973)
- «Психо» (1960)
- «Челюсти» (1975)
- «Ребенок Розмари» (1968)
- «Ночь живых мертвецов» (1968)
- «Кинопроба» (1999)
- «Франкенштейн» (1931)
- «Сало, или 120 дней Содома» (1975)
- «Кэрри» (1976)
- «Чужой» (1979)
- «Кинг Конг» (1933)
- «Молчание ягнят» (1991)
- «Носферату. Симфония ужаса» (1922)
- «А теперь не смотри» (1973)
- «Хэллоуин» (1978)
- «Дьяволицы» (1954)
- «Сияние» (1980)
- «Мумия» (1932)
- «Ловушка» (2017)
- «Черное воскресенье» (1960)
- «Карнавал душ» (1962)
- «Рассвет мертвецов» (1978)
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
- «Крик» (1996)
- «Невинные» (1961)
- «Дракула» (1931)
- «Плетеный человек» (1973)
- «Призрак оперы» (1925)
- «Глаза без лица» (1960)
Со всем списком можно ознакомиться по ссылке.
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