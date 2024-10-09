Топ-100 лучших хорроров всех времен от Variety: «Техасская резня бензопилой» на первом месте

Издание Variety опубликовало список из 100 лучших фильмов ужасов всех времен в честь предстоящего Хэллоуина. В топ попали такие классические хорроры, как «Ночь живых мертвецов», «Сияние», «Носферату» и не только.

«Вопрос «Что такое ужасы?» стал центральным в каждой дискуссии. Многие часы журналисты провели в спорах о границах жанра, который послужил стартом для множества карьер. Как часто один из этих кошмаров наяву вас настолько смущал, что возвращался во сне?», — пишет Variety.

Первое место занял слэшер «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера, вышедший в 1974 году. Второе место досталось «Экзорцисту» Уильяма Фридкина, а третье «Психо» Альфреда Хичкока. В десятку лидеров также вошли «Челюсти», «Ребенок Розмари», «Ночь живых мертвецов», «Кинопроба», «Сало, или 120 дней Содома» и «Кэрри».

Фантастический триллер «Чужой» оказался на 11-м месте рейтинга. Детективный триллер «Молчание ягнят» разместился на 13-й позиции. В двадцатку попали «Хэллоуин», «Сияние» и «Ловушка».

В полном списке также есть «Муха», «Веселые игры», «Крик», «Кошмар на улице Вязов», сиквел «Человеческой многоножки» и «Суспирия».

Лучшие фильмы ужасов в истории по версии Variety (топ-30):

«Техасская резня бензопилой» (1974) «Экзорцист» (1973) «Психо» (1960) «Челюсти» (1975) «Ребенок Розмари» (1968) «Ночь живых мертвецов» (1968) «Кинопроба» (1999) «Франкенштейн» (1931) «Сало, или 120 дней Содома» (1975) «Кэрри» (1976) «Чужой» (1979) «Кинг Конг» (1933) «Молчание ягнят» (1991) «Носферату. Симфония ужаса» (1922) «А теперь не смотри» (1973) «Хэллоуин» (1978) «Дьяволицы» (1954) «Сияние» (1980) «Мумия» (1932) «Ловушка» (2017) «Черное воскресенье» (1960) «Карнавал душ» (1962) «Рассвет мертвецов» (1978) «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) «Крик» (1996) «Невинные» (1961) «Дракула» (1931) «Плетеный человек» (1973) «Призрак оперы» (1925) «Глаза без лица» (1960)

Со всем списком можно ознакомиться по ссылке.