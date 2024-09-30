Новости Кино 30.09.2024 в 18:22 comment views icon

Новый (жуткий!) трейлер «Носферату» — готического хоррора Роберта Эггерса с вампиром Биллом Скарсгардом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый (жуткий!) трейлер «Носферату» — готического хоррора Роберта Эггерса с вампиром Биллом Скарсгардом

«Носферату» переосмысливает культовое немое кино 1920-х годов, которое снял немецкий режиссер Фридрих Мурнау.

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Сюжет оригинальной ленты был в чем-то схож с романом Брэма Стокера о графе Дракуле, однако герои имели другие имена, а события происходили в Германии 1838 года (вместо Англии 1890-х). Версия Роберта Эггерса продолжает вампирскую тематику в жанре «готического хоррора» с новым актерским составом и несколько расширенной историей (режиссер, к примеру, говорил, что больше расскажет о персонаже Элис Хуттер).

В роли графа Орлока здесь предстает Билл Скарсгард, который в этом году уже второй раз появляется в римейке классических лент (причем в случае «Ворона» это появление вряд ли можно считать успешным), тогда как Николас Холт играет Томаса Хуттера, а Лили Роуз-Депп — его жену Элис (ранее персонажку должна была играть Аня Тейлор-Джой).

Также среди актерского состава присутствуют Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо (который, кстати, и сам играл графа Орлока (и актера Макса Шрека) в фильме Эдмуна Мериджа «Тень вампира» 2000 года, который позиционировался как «свободное переосмысление истории съемок оригинального «Носферату»»).

Трейлер имеет ограничения по возрасту, поэтому доступен для просмотра только на YouTube по этой ссылке. Сам фильм дебютирует в кинотеатрах 1 января.

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