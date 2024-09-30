Новый (жуткий!) трейлер «Носферату» — готического хоррора Роберта Эггерса с вампиром Биллом Скарсгардом

«Носферату» переосмысливает культовое немое кино 1920-х годов, которое снял немецкий режиссер Фридрих Мурнау.

Сюжет оригинальной ленты был в чем-то схож с романом Брэма Стокера о графе Дракуле, однако герои имели другие имена, а события происходили в Германии 1838 года (вместо Англии 1890-х). Версия Роберта Эггерса продолжает вампирскую тематику в жанре «готического хоррора» с новым актерским составом и несколько расширенной историей (режиссер, к примеру, говорил, что больше расскажет о персонаже Элис Хуттер).

В роли графа Орлока здесь предстает Билл Скарсгард, который в этом году уже второй раз появляется в римейке классических лент (причем в случае «Ворона» это появление вряд ли можно считать успешным), тогда как Николас Холт играет Томаса Хуттера, а Лили Роуз-Депп — его жену Элис (ранее персонажку должна была играть Аня Тейлор-Джой).

Также среди актерского состава присутствуют Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Ральф Айнесон, Саймон Макберни и Уиллем Дефо (который, кстати, и сам играл графа Орлока (и актера Макса Шрека) в фильме Эдмуна Мериджа «Тень вампира» 2000 года, который позиционировался как «свободное переосмысление истории съемок оригинального «Носферату»»).

Трейлер имеет ограничения по возрасту, поэтому доступен для просмотра только на YouTube — по этой ссылке. Сам фильм дебютирует в кинотеатрах 1 января.